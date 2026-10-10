TRE-RJ confirma Douglas Ruas como governador eleito do Rio após retotalização dos votos

Após a retotalização dos votos, o TRE-RJ (Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro) declarou hoje que Douglas Ruas (PL) está eleito governador do Rio de Janeiro. O candidato do Partido Liberal ficou com 50,88% dos votos válidos, em um total de 4.271.199 votos computados, e aparece como eleito no primeiro turno. Eduardo Paes (PSD) obteve 44,16%, o equivalente a 3.706,964 votos, e ficou no segundo lugar.

Agora, a campanha de Paes tem até dois dias para apresentar eventuais reclamações que possam postergar o pleito para o dia 25 de outubro, mas o ex-prefeito já reconheceu a derrota disse que vai respeitar o resultado divulgados.

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Retotalização

Na quinta-feira (8), o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) anulou os votos de Anthony Garotinho, que disputou a eleição sob força de recurso após ter sido declarado inelegível. Ele foi o terceiro colocado no primeiro turno, com 3,17% dos votos. Ruas recebeu 49,27% dos votos válidos, e Paes, 42,76% antes da retotalização dos votos válidos.

Douglas Ruas presidiu Alerj | Foto: Divulgação

Com a atualização do resultado, excluindo-se os votos anulados, o candidato do PL chegou a mais de 50% dos votos válidos, sendo eleito no primeiro turno.Ruas foi deputado estadual e presidente da Alerj (Assembleia Legislativa do Rio). É filho de Capitão Nelson (PL), prefeito de São Gonçalo.

Entenda o caso

Em setembro, o TRE-RJ negou o registro de candidatura Garotinho por entender que ele teria os direitos políticos suspensos devido a uma condenação por improbidade administrativa. O caso está relacionado ao início da contagem. Após a decisão, Paes reconheceu a derrota. "No último domingo, a maioria dos eleitores fluminenses votou para que a eleição para governador do Rio de Janeiro fosse decidida no segundo turno. Infelizmente, a Justiça decidiu que não haverá segundo turno, contrariando a vontade soberana dos eleitores. E decisão judicial a gente respeita. É assim que funciona a democracia", escreveu.