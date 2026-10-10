Flavio Bolsonaro faz carreata com Douglas Ruas e reúne multidão em São Gonçalo

Depois da carreata, ambos foram para um encontro com representantes da sociedade civil em defesa de políticas públicas para a mulher, no Itanhangá, Zona Sudoeste do Rio - Foto: Divulgação

Depois da carreata, ambos foram para um encontro com representantes da sociedade civil em defesa de políticas públicas para a mulher, no Itanhangá, Zona Sudoeste do Rio - Foto: Divulgação

O governador eleito do Rio, Douglas Ruas, e o candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro, fizeram, na manhã deste sábado (10/10), uma carreata pelas ruas de São Gonçalo. O prefeito, Capitão Nelson, e o deputado federal Altineu Cortes, presidente do PL no estado, também participaram do ato, que mobilizou milhares de pessoas na cidade natal de Ruas, segundo maior colégio eleitoral do Rio.

Ruas, que obteve 60% dos votos do município no último domingo, agradeceu o apoio recebido no primeiro turno e convocou o público a se engajar na reta final da disputa presidencial.

Os candidatos percorreram o local em um trio elétrico | Foto: Divulgação

"Eu agradeço a cada um de vocês que confiaram na mudança para o estado do Rio de Janeiro e nós vencemos a eleição no primeiro turno. Mas nós precisamos ter uma vitória plena no dia 25 de outubro, vamos eleger Flávio Bolsonaro presidente”, disse.

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Durante discurso, Flávio Bolsonaro exaltou a vitória de Ruas e reafirmou seu compromisso com a mudança no país.

"Hoje, São Gonçalo oficialmente tem um governador eleito do Rio de Janeiro: Douglas Ruas! Eu estou aqui de corpo e alma, nas mãos de Deus e nos braços de vocês, para mudar o destino da nossa nação”, afirmou.

Douglas Ruas e Flávio Bolsonaro foram recebidos por uma multidão em São Gonçalo | Foto: Divulgação

Em seguida, o governador eleito pediu que cada apoiador se tornasse um cabo eleitoral do candidato a presidência.

"Eu quero pedir uma coisa a vocês: cada um que está aqui hoje tem que sair sabendo que você é um Flávio Bolsonaro. Vista a candidatura do Flávio. Converse com as pessoas que não votaram 22 no primeiro turno. Avise a eles que o Brasil virou. Vamos pras ruas todos os dias”, completou.

Flávio também prometeu voltar ao município, ao lado de Ruas e de Capitão Nelson, caso seja eleito.

"Eu quero voltar aqui como presidente da República, junto com o governador Ruas e o nosso prefeito, Capitão Nelson, para fazer muitas entregas, muitos investimentos, muitos empregos, muita tecnologia, muita esperança, muito amor para São Gonçalo.”

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Depois da carreata, ambos foram para um encontro com representantes da sociedade civil em defesa de políticas públicas para a mulher, no Itanhangá, Zona Sudoeste do Rio. Durante o evento, os dois apresentaram propostas voltadas à saúde, à segurança e à autonomia financeira das mulheres, além de defender medidas mais rigorosas contra agressores.

As mulheres recepcionaram Flávio e Douglas Ruas | Foto: Divulgação

Ao lado da vice-governadora eleita, Fernanda Louback, e de sua esposa, Mariana Ruas, Douglas Ruas falou sobre iniciativas para ampliar a proteção às mulheres e facilitar o rompimento do ciclo de violência doméstica. Entre as propostas, está a criação de linhas de crédito para incentivar o empreendedorismo feminino e contribuir para a independência financeira.

"Muitas vezes, vi mulheres sem conseguir sair de um ciclo de violência por causa da dependência financeira. Por isso, vamos oferecer linhas de crédito para que elas possam empreender e romper esse ciclo. No nosso governo, a pauta da mulher será transversal e estará presente em todas as políticas públicas”, disse Ruas.

Flávio Bolsonaro destacou propostas para fortalecer o acolhimento e a proteção das mulheres vítimas de violência. Entre as medidas está o monitoramento de agressores submetidos a medidas protetivas, com o objetivo de permitir uma resposta rápida das forças de segurança em caso de aproximação indevida.

"O homem acusado de agressão vai estar monitorado e, quando tentar se aproximar da mulher, a polícia irá buscá-lo na hora."