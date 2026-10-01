Vasco entra na Justiça para levar jogo contra o Boca Juniors, pela semifinal da Sul-Americana, para o Maracanã

O Vasco entrou com uma ação na Justiça, nesta quinta-feira (1º), para levar o jogo contra o Boca Juniors, pela semifinal da Copa Sul-Americana, para o Maracanã. O pedido de tutela de urgência contra a Fla-Flu Serviços S.A, administradora do estádio, foi encaminhado ao juízo da 2ª Vara Cível da Comarca da Capital.

A ação ocorre após o Consórcio do Maracanã negar o pedido vascaíno para levar o duelo para o estádio, na última segunda-feira (28). A gestão alegou que as condições do gramado estavam ruins e que o local teria uma sequência de jogos.

Leia também

➣ Fluminense vence Botafogo e encara Flamengo na final do Carioca de Basquete

➣ Flamengo confirma cirurgia bem-sucedida de Arrascaeta no punho esquerdo

A argumentação feita pela diretoria vascaína é que, a busca pelo Maracanã não é somente uma preferência esportiva por um estádio de maior capacidade, mas também por acatar o regulamento da Conmebol, que indica a necessidade de um estádio com capacidade mínima de 30 mil pessoas a partir das semifinais da competição.

A defesa vascaína também argumenta que Flamengo e Fluminense já disputaram partidas com intervalos inferiores à atual conjuntura no mesmo estádio. O Maracanã tem outra partida marcada para dois dias depois do duelo entre Vasco e Boca Juniors, quando Flamengo e Estudiantes se enfrentam, pela Libertadores, em 22 de outubro, às 21h30.