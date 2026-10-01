Flamengo confirma cirurgia bem-sucedida de Arrascaeta no punho esquerdo

O Flamengo informou que a cirurgia realizada pelo meia Arrascaeta para corrigir uma fratura no punho esquerdo foi concluída com sucesso e sem intercorrências nesta quinta-feira (1º). O procedimento aconteceu em um hospital no Rio de Janeiro, após a lesão sofrida pelo uruguaio durante amistoso de sua seleção contra a Coreia do Sul na última segunda-feira (28).

De acordo com o clube, Arrascaeta permanecerá em observação e tem previsão de alta ainda nesta quinta. A estimativa inicial do departamento médico rubro-negro é de que o jogador fique entre seis e oito semanas em recuperação antes de iniciar o retorno gradual às atividades.

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Arrascaeta sofreu a fratura no punho esquerdo durante a vitória do Uruguai por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul, na última segunda-feira (28), em Seul. O meia escorregou, caiu no gramado e apoiou a mão esquerda no chão. Depois do lance, precisou deixar a partida aos 32 minutos do segundo tempo.

A lesão aconteceu depois de uma atuação de destaque do jogador. Antes de deixar o campo, Arrascaeta participou dos dois primeiros gols do Uruguai, dando assistência para Darwin Núñez abrir o placar e marcando o segundo da equipe.

Com a previsão de seis a oito semanas de recuperação, Arrascaeta ficará fora de partidas importantes do Flamengo na reta final da temporada. O médico do clube, Fernando Sassaki, já havia confirmado que o prazo impede a participação do meia nas duas partidas da semifinal da Libertadores contra o Estudiantes.

O primeiro confronto será disputado em 15 de outubro, na Argentina, enquanto a partida de volta está marcada para 22 de outubro, no Maracanã. As datas foram confirmadas pela Conmebol.

No Campeonato Brasileiro, o meia também será desfalque nas partidas que ocorrerem durante o período de recuperação. A data de retorno aos gramados dependerá da evolução do jogador durante o processo de recuperação.