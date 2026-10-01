Fluminense vence Botafogo e encara Flamengo na final do Carioca de Basquete

Com a classificação, o Fluminense terá o Flamengo como adversário na final - Foto: Maílson Santana/Fluminense

Com a classificação, o Fluminense terá o Flamengo como adversário na final - Foto: Maílson Santana/Fluminense

O Fluminense está na final do Campeonato Carioca de Basquete. O Tricolor derrotou o Botafogo por 84 a 74, na noite desta quarta-feira (30), no Ginásio João Coelho Netto, nas Laranjeiras, e garantiu a classificação para a decisão da competição.

O confronto foi marcado pelo equilíbrio entre as equipes, mas o Fluminense conseguiu manter o controle da partida e avançar para a decisão. Gui Pedra, Edu Marilia e Danilo Penteado foram os cestinhas do Tricolor no jogo, com 13 pontos cada. Edu Marilia também se destacou nos rebotes, enquanto Davi Rosseto liderou o time nas assistências.

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Com a classificação, o Fluminense terá o Flamengo como adversário na final. O Rubro-Negro havia garantido sua vaga após vencer o Botafogo por 97 a 77, em General Severiano, no dia 23 de setembro.

A decisão está marcada para 15 de outubro, no Tijuca Tênis Clube. O Flamengo busca o 50º título estadual e o 19º consecutivo.

Nesta edição do Campeonato Carioca de Basquete, apenas Flamengo, Fluminense e Botafogo participam da competição.