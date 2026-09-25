Empresa de Marcos Lamacchia vence leilão e dá passo decisivo para assumir a SAF do Vasco

A empresa Almirantes Participações S/A, do empresário Marcos Lamacchia, venceu o leilão realizado nesta sexta-feira (25), e se aproximou da compra da SAF do Vasco.

Lamacchia não esteve presente na 4ª Vara Empresarial, no Centro do Rio. Ele foi representado no leilão por seu sócio na Almirante Participações, Mário Junqueira, e pelo advogado André Sica. Mesmo com apenas um interessado na compra, o Vasco precisou, por lei, abrir as ações da SAF para leilão, uma vez que está em recuperação judicial.

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A Almirante foi colocada no edital como "stalking horse bidder". Assim, ela ganhou o direito de fazer uma primeira oferta, precificando a SAF e evitando valores abaixo do que o clube gostaria, e a preferência de igualar qualquer outra proposta que o Vasco pudesse receber de outra companhia.

O Conselho Deliberativo do Vasco ainda precisa aprovar a venda. Depois, será preciso passar pela Assembleia Geral Extraordinária. Além disso, há uma investigação em andamento na Anresf (Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol) para avaliar possível conflito de interesses na negociação, já que Marcos Lamacchia é enteado de Leila Pereira, atual presidente do Palmeiras. Se houver aprovação da Anresf e dos conselheiros e sócios do Vasco, o negócio estará concluído.