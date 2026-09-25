Imóvel desapropriado para escola no Fonseca será transformado em centro de saúde

A mudança de destinação permite que o imóvel, que inicialmente seria utilizado na área da educação, passe a integrar a estrutura municipal de saúde - Foto: Divulgação/Prefeitura Niterói

A mudança de destinação permite que o imóvel, que inicialmente seria utilizado na área da educação, passe a integrar a estrutura municipal de saúde - Foto: Divulgação/Prefeitura Niterói

Um imóvel público localizado na Rua Riodades, nº 165, no Fonseca, Zona Norte de Niterói, terá uma nova finalidade. A área, que havia sido desapropriada pelo município para a construção de uma unidade de educação, será destinada à implantação de um Centro de Especialidades, Diagnósticos e Reabilitação.

A alteração foi oficializada pela Prefeitura por meio de um decreto publicado no Diário Oficial desta sexta-feira (25). O espaço está sob posse do município desde 2015 e será cedido gratuitamente à Fundação Municipal de Saúde (FMS), por prazo indeterminado.

A criação do novo equipamento, no entanto, ainda não vem acompanhada de informações sobre os serviços que serão disponibilizados à população. O decreto não especifica quais especialidades médicas serão atendidas, quais exames estarão disponíveis ou que tipos de procedimentos de reabilitação serão realizados no local.

Também não foram divulgados detalhes sobre a implantação da unidade. O documento não estabelece uma data para o início das obras ou para o começo dos atendimentos, nem informa quanto será investido no projeto ou qual será a capacidade mensal de pacientes.

A unidade deverá ser voltada ao atendimento de demandas de média complexidade. Por enquanto, porém, ainda não há informações oficiais sobre como será estruturado o serviço ou quando ele começará a funcionar.

A mudança de destinação permite que o imóvel, que inicialmente seria utilizado na área da educação, passe a integrar a estrutura municipal de saúde.

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