Imóvel desapropriado para escola no Fonseca será transformado em centro de saúde
A alteração foi oficializada pela Prefeitura por meio de um decreto publicado no Diário Oficial desta sexta-feira (25)
Um imóvel público localizado na Rua Riodades, nº 165, no Fonseca, Zona Norte de Niterói, terá uma nova finalidade. A área, que havia sido desapropriada pelo município para a construção de uma unidade de educação, será destinada à implantação de um Centro de Especialidades, Diagnósticos e Reabilitação.
A alteração foi oficializada pela Prefeitura por meio de um decreto publicado no Diário Oficial desta sexta-feira (25). O espaço está sob posse do município desde 2015 e será cedido gratuitamente à Fundação Municipal de Saúde (FMS), por prazo indeterminado.
A criação do novo equipamento, no entanto, ainda não vem acompanhada de informações sobre os serviços que serão disponibilizados à população. O decreto não especifica quais especialidades médicas serão atendidas, quais exames estarão disponíveis ou que tipos de procedimentos de reabilitação serão realizados no local.
Também não foram divulgados detalhes sobre a implantação da unidade. O documento não estabelece uma data para o início das obras ou para o começo dos atendimentos, nem informa quanto será investido no projeto ou qual será a capacidade mensal de pacientes.
A unidade deverá ser voltada ao atendimento de demandas de média complexidade. Por enquanto, porém, ainda não há informações oficiais sobre como será estruturado o serviço ou quando ele começará a funcionar.
A mudança de destinação permite que o imóvel, que inicialmente seria utilizado na área da educação, passe a integrar a estrutura municipal de saúde.
Leia também:
Pode ou não beber no dia da eleição? Entenda como funciona em caso de restrição
Vacinação antirrábica para cães e gatos neste sábado (26) em Niterói