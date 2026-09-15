Vasco vence Santa Fé por 2 a 0 e avança às semifinais da Copa Sul-Americana
Partida foi realizada na noite dessa terça-feira (15) em São Januário
O Vasco está na semifinal da Copa Sul-Americana. Com gols de Bruno Duarte e David, o time cruz-maltino venceu o Santa Fe por 2 a 0 na noite desta terça-feira (15), em partida realizada em São Januário, e se classificou para a próxima fase - no jogo de ida, as equipes haviam empatado sem gols. Após término da partida, os torcedores, ,que lotaram o estádio, fizeram uma grande festa para saudar o time, que segue vivo em nas três competições na Sula e outras duas competições na temporada - a Copa do Brasil e o Brasileirão, onde procura concentrar esforços para deixar a zona de rebaixamento.
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Com a vitória, o clube carioca volta a estar entre os quatro melhores de uma competição continental depois de 15 anos. A última vez havia sido em 2011, quando jogou a semifinal da Sul-Americana contra a Universidad de Chile e acabou sendo eliminado. O adversário sairá do confronto entre Boca Juniors e São Paulo - na Argentina, o Boca venceu por 1 a 0.
O Vasco volta a campo no próximo sábado, pelo Brasileirão, para enfrentar o Coritiba. O jogo será às 20h30 (de Brasília), em São Januário.