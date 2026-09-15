Imagens fortes: câmeras registram ataque a policial no Centro de São Gonçalo

Câmeras de segurança registraram o momento em que o policial militar Rayllan Machado Carino, de 36 anos, foi perseguido e morto a tiros nessa segunda-feira (14), em São Gonçalo. O crime aconteceu no cruzamento da Rua Simeão Custódio com a Avenida Presidente Kennedy, em um horário de grande movimentação, com pedestres circulando e estabelecimentos comerciais abertos.

As imagens mostram que um carro chega ao cruzamento e para. Na sequência, um dos ocupantes desce do veículo armado e segue em direção ao policial. Em outro trecho da gravação, Rayllan aparece atravessando a via enquanto utilizava o celular. Pouco depois, o veículo se aproxima novamente e o criminoso desembarca, passando a perseguir o PM.

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O policial é atingido por vários disparos e cai no local. A ação provoca pânico entre as pessoas que estavam na região. Pedestres correm para tentar sair da linha de tiros, enquanto outras pessoas se jogam no chão para se proteger. Durante o ataque, a vidraça de uma loja também é destruída. As imagens registram ainda a correria no momento em que os criminosos deixam o local.

Segundo relatos, Rayllan, que estava de folga, havia acabado de sair de uma academia localizada no Partage Shopping quando foi surpreendido pelos criminosos. Os autores do crime conseguiram fugir antes da chegada das equipes da Polícia Militar.

De acordo com a corporação, agentes do 1º BPM (Venda da Cruz) foram acionados inicialmente para atender a uma ocorrência de tentativa de homicídio. Ao chegarem ao endereço, encontraram um homem baleado e constataram que se tratava de Rayllan. Ele recebeu os primeiros socorros dos próprios policiais e foi encaminhado ao Pronto-Socorro Central, no bairro Zé Garoto, mas não resistiu aos ferimentos.





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Investigação

Até o momento, a motivação do assassinato não foi esclarecida. Nenhum suspeito foi identificado ou preso.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG). O comando da Polícia Militar lamentou a morte do agente.

Esta não foi a primeira vez que o militar foi alvo de criminosos. Em setembro de 2025, o agente sofreu uma tentativa de homicídio no Barro Vermelho, também em São Gonçalo.

Na ocasião, ele foi baleado, socorrido para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) e passou por cirurgia.