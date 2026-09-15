Pesquisa mostra Lula à frente de Flávio Bolsonaro no 1º e 2º turnos

Pesquisa CNT/MDA divulgada nesta terça-feira (15) aponta o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na liderança das intenções de voto para a Presidência da República no primeiro turno. O levantamento também mostra vantagem do petista sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em uma eventual disputa de segundo turno.

Na simulação estimulada para o primeiro turno, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, Lula aparece com 40,6% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro registra 30,4%. Outros candidatos aparecem com percentuais menores.

Em um eventual segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, o presidente também aparece à frente. Segundo a pesquisa, Lula teria 47,3% dos votos, contra 40% de Flávio Bolsonaro. A diferença é de 7,3 pontos percentuais.

Apesar da vantagem, o levantamento mostra uma redução da distância entre os dois em relação à pesquisa anterior. Em agosto, Lula tinha 48% e Flávio, 39,1%. Na pesquisa espontânea, quando os entrevistados não recebem uma lista com os nomes dos candidatos, Lula aparece com 36,6%, enquanto Flávio Bolsonaro tem 26,7%. O percentual de eleitores indecisos chega a 20,8%.

Avaliação do governo

A pesquisa CNT/MDA também avaliou a percepção dos eleitores sobre o governo Lula. 39,4% classificam a gestão como negativa, enquanto 33,8% fazem uma avaliação positiva. Outros 25,4% consideram o governo regular.

Na avaliação pessoal do presidente, 49,7% dos entrevistados afirmam desaprovar seu desempenho, enquanto 45,9% dizem aprová-lo.

A pesquisa ouviu 2.002 eleitores em todo o país, entre os dias 9 e 13 de setembro de 2026. As entrevistas foram realizadas presencialmente.

A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-06902/2026.

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