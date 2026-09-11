Vasco desiste da contratação de Richarlison
Atacante recusou proposta de contrato por quatro temporadas e negociações com o clube foram encerradas
O Vasco desistiu da contratação do atacante Richarlison, de 29 anos. O clube tinha uma negociação avançada com o Tottenham, da Inglaterra, mas decidiu deixar as conversas após o jogador recusar a proposta de um contrato de quatro temporadas.
A intenção de Richarlison era assinar um vínculo apenas até o fim da atual temporada. O atacante acredita que ainda possui mercado no futebol europeu e tinha como objetivo retornar ao continente em janeiro de 2027.
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Torcedor declarado do Vasco, Richarlison também tinha o desejo de defender o clube de São Januário. No entanto, a divergência em relação à duração do contrato impediu o acordo.
O atacante vive um momento de indefinição no Tottenham. Ele ficou fora da lista de inscritos para o Campeonato Inglês e foi colocado à disposição da equipe sub-21. Seus advogados também buscam a rescisão do contrato com o clube inglês na Justiça.
Revelado pelo América-MG, Richarlison ganhou destaque no futebol brasileiro durante sua passagem pelo Fluminense. Depois, atuou por Watford e Everton, antes de chegar ao Tottenham. Pela Seleção Brasileira, foi titular na Copa do Mundo de 2022.