Flamengo vence o del Valle fora de casa e 'coloca o pé' na semifinal da Libertadores

Léo Pereira fez o segundo gol da partida, que deu tranquilidade ao Flamengo - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Léo Pereira fez o segundo gol da partida, que deu tranquilidade ao Flamengo - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

O Flamengo venceu o Independiente del Valle no jogo de ida das quartas de final da Libertadores por 2 a 0, na noite desta quinta-feira (10), na altitude de 2.850 metros do Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, no Equador.

O primeiro tempo da partida foi de muita dificuldade para o time brasileiro, com pressão dos donos da casa. Apesar de finalizar 10 vezes nos primeiros 45 minutos, o del Valle teve apenas uma grande chance, nos pés de Carlos González, que acertou a trave.

O segundo tempo foi diferente. O del Valle ainda tentava pressionar o Flamengo, mas o Rubro-Negro foi mais efetivo. Aos 16 minutos, em contra-ataque rápido, Jorginho achou Samuel Lino pela esquerda. O atacante cruzou e encontrou Bruno Henrique na segunda trave, que teve apenas o trabalho de escorar para abrir o placar.

Com a derrota parcial, os donos da casa aumentaram a pressão, mas sem conseguir criar nenhuma grande chance.

Aos 30 minutos, saiu o segundo gol. Após cobrança de escanteio, Léo Pereira subiu sozinho e cabeceou para ampliar o marcador.

Com 2 a 0 no placar, o Flamengo passou a administrar o resultado, diminuindo o ritmo da partida.

Na próxima quinta-feira (17), os times voltam a se enfrentar, desta vez no Maracanã. O Flamengo pode até perder por um gol de diferença que avança para as semifinais. Se perder por dois, a decisão será nos pênaltis. Em caso de vitória do del Valle por três ou mais gols de diferença, os equatorianos avançam.