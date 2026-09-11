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Vasco relaciona Lescano para enfrentar o Grêmio, neste sábado (12)

Além do meia argentino recém apresentado, Pedro Emanuel conta com retornos de Jair e Cuiabano

relogio min de leitura | Redação
Lescano está entre os relacionados do Vasco para encarar o Grêmio, no sábado (12)
Lescano está entre os relacionados do Vasco para encarar o Grêmio, no sábado (12) -

O Vasco terá reforços para encarar o Grêmio, neste sábado (12), em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro. Cuiabano, Jair e Lescano foram relacionados para a viagem. Anunciado há alguns dias, Lescano estará com o elenco pela primeira vez para uma partida.

O volante Jair volta a ser opção após quase um mês afastado por lesão. Já o lateral Cuiabano retorna após três semanas fora. Ambos participaram normalmente da preparação para o duelo e estão à disposição do técnico Pedro Emanuel.

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Veja os relacionados do Vasco :

Goleiros: Léo Jardim, Fuzato e Pablo.

Laterais: PH, Puma Rodríguez, Cuiabano e Lucas Piton.

Zagueiros: Cuesta, Saldivia, Robert Renan, Lucas Freitas e Bruno André.

Meias: Sosa, Barros, Thiago Mendes, Tchê Tchê, Alan Lescano, Ramon Rique e Jair.

Atacantes: Colidio, Andrés Gómez, Marino, Nuno Moreira, David, Bruno Duarte, Adson.

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vasco

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