Vasco relaciona Lescano para enfrentar o Grêmio, neste sábado (12)
Além do meia argentino recém apresentado, Pedro Emanuel conta com retornos de Jair e Cuiabano
O Vasco terá reforços para encarar o Grêmio, neste sábado (12), em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro. Cuiabano, Jair e Lescano foram relacionados para a viagem. Anunciado há alguns dias, Lescano estará com o elenco pela primeira vez para uma partida.
O volante Jair volta a ser opção após quase um mês afastado por lesão. Já o lateral Cuiabano retorna após três semanas fora. Ambos participaram normalmente da preparação para o duelo e estão à disposição do técnico Pedro Emanuel.
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Veja os relacionados do Vasco :
Goleiros: Léo Jardim, Fuzato e Pablo.
Laterais: PH, Puma Rodríguez, Cuiabano e Lucas Piton.
Zagueiros: Cuesta, Saldivia, Robert Renan, Lucas Freitas e Bruno André.
Meias: Sosa, Barros, Thiago Mendes, Tchê Tchê, Alan Lescano, Ramon Rique e Jair.
Atacantes: Colidio, Andrés Gómez, Marino, Nuno Moreira, David, Bruno Duarte, Adson.