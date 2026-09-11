Exposição de carros antigos é cancelada em São Gonçalo por previsão de chuva - Foto: Divulgação

Exposição de carros antigos é cancelada em São Gonçalo por previsão de chuva - Foto: Divulgação

A exposição de carros antigos e rebaixados “Impacto em 4 rodas” foi cancelada. O evento estava previsto para acontecer neste domingo (13), no Parque RJ Nosso Sonho, no Boa Vista, em São Gonçalo.

Segundo a Prefeitura de São Gonçalo, o cancelamento foi solicitado pela própria organização por causa da previsão de chuva para o fim de semana. A exposição seria realizada em parceria com a Secretaria de Esporte e Lazer.

Ainda de acordo com o município, uma nova data para o evento será definida e divulgada posteriormente.

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A programação do Parque RJ Nosso Sonho também previa, para este sábado (12), uma ação da Enel Compartilha, voltada ao consumo consciente de energia elétrica.