Vasco anuncia contratação de Alan Lescano

O Vasco anunciou oficialmente nesta quarta-feira (9) a contratação do meia argentino Alan Lescano, de 24 anos. O jogador estava no Argentinos Juniors e assinou vínculo com o clube carioca até dezembro de 2029. Ele vestirá a camisa 22.

A negociação foi fechada em definitivo. Os valores da operação giram em torno de US$ 7 milhões (cerca de R$ 36 milhões), segundo informações divulgadas após o anúncio. Há ainda diferentes informações sobre metas previstas no acordo, que podem elevar o valor total da transferência.

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Lescano é o quinto reforço anunciado pelo Vasco para o segundo semestre. Antes dele, o clube confirmou as chegadas do lateral-esquerdo Paulinho, do volante Santiago Sosa e dos atacantes Facundo Colidio e Bruno Duarte.

O argentino começou a carreira profissional no Gimnasia La Plata, em 2022, e se transferiu para o Argentinos Juniors em 2023. Pelo clube, disputou 123 partidas, marcou 27 gols e deu nove assistências.

Considerado um jogador de características ofensivas, Lescano pode atuar tanto como camisa 10, mais próximo dos atacantes, quanto em uma função mais recuada no meio-campo. A expectativa do Vasco é que o argentino aumente a capacidade de criação da equipe.

Ao ser apresentado, o novo reforço vascaíno comemorou a chegada ao clube. “Muito feliz por chegar ao Vasco, ao Rio de Janeiro. Sei que é um grande clube, com uma linda torcida. Espero ser muito feliz com essa camisa”, afirmou Lescano.