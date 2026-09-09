Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,1012 | Euro R$ 5,9414
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Mega-Sena acumula para R$ 76 milhões; confira os números sorteados

Veja os números sorteados

relogio min de leitura | Redação
Mega-sena
Mega-sena -

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.055 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (8). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 76 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados são: 01 - 11 - 36 - 43 - 48 - 49

54 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 34.793,09 cada

2.787 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.111,21 cada

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (10), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Leia também:

Só Riso: primeiro Festival de Humor de Niterói reúne grandes nomes da comédia em quatro dias de programação

Dinheiro esquecido nos bancos sobe para R$ 5,65 bilhões

Tags:

apostas vencedoras Concurso 3055 jogo da loteria Mega Sena PRÊMIO ACUMULADO resultados da loteria

Matérias Relacionadas