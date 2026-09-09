Ancelotti convoca Seleção Brasileira com novidades para amistosos contra Austrália e Índia
Técnico italiano inicia novo ciclo após a Copa do Mundo com jovens jogadores e dez atletas que atuam no futebol brasileiro
O técnico Carlo Ancelotti anunciou nesta quarta-feira (9) a convocação da Seleção Brasileira para os próximos compromissos internacionais. A lista, formada por 26 jogadores, marca o início de um novo ciclo da equipe após a Copa do Mundo de 2026 e conta com diversas novidades.
Entre os destaques estão dez jogadores que atuam no futebol brasileiro. O Corinthians foi o clube com mais convocados, com Hugo Souza, Matheuzinho e Breno Bidon. O Flamengo também teve dois representantes: Pedro e Samuel Lino. Completam a lista de atletas do futebol nacional Pedro Morisco, do Coritiba; Otávio, do Cruzeiro; Arthur Dias, do Athletico-PR; Gabriel Bontempo, do Santos; e Danilo Santos, do Botafogo.
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Entre os jogadores que atuam no exterior, estão nomes como Vinícius Júnior, Raphinha, Bruno Guimarães, Gabriel Magalhães, Endrick, Estêvão, Marquinhos e Douglas Luiz. A convocação também apresenta uma renovação significativa no elenco, com a ausência de nomes experientes que estiveram na última Copa, como Neymar, Casemiro, Danilo, Alex Sandro e Weverton.
Confira os convocados:
Goleiros: Hugo Souza (Corinthians), Pedro Morisco (Coritiba) e Otávio (Cruzeiro).
Defensores: Arthur Dias (Athletico-PR), Gabriel Magalhães (Arsenal), Jair (Nottingham Forest), Matheuzinho (Corinthians), Mauro Júnior (PSV), Vitor Reis (Manchester City), Wesley (Roma), Marquinhos (Paris Saint-Germain) e Douglas Santos (Zenit).
Meio-campistas: Andrey Santos (Manchester United), Gabriel Bontempo (Santos), Douglas Luiz (Juventus), Breno Bidon (Corinthians), Bruno Guimarães (Arsenal) e Danilo Santos (Botafogo).
Atacantes: Vinícius Júnior (Real Madrid), Estêvão (Chelsea), Pedro (Flamengo), Samuel Lino (Flamengo), João Pedro (Chelsea), Raphinha (Barcelona), Endrick (Real Madrid) e Rayan (Bournemouth).
A Seleção Brasileira terá três amistosos na próxima Data Fifa. O primeiro será contra a Austrália, no dia 25 de setembro, em Townsville. Quatro dias depois, em 29 de setembro, brasileiros e australianos voltam a se enfrentar, desta vez em Brisbane. Já no dia 3 de outubro, o Brasil encara a Índia, em Calcutá.
A convocação é o primeiro passo do trabalho de Ancelotti visando o próximo ciclo da Seleção Brasileira, que terá como principal objetivo a preparação para a Copa do Mundo de 2030.