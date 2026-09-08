Com time alternativo, Vasco empata com Santa Fé na Colômbia e decide em casa vaga nas semifinais da Sulamericana

O goleiro vascaíno fez duas defesas de grande nível e evitou que o Santa Fe saísse de campo com a vitória - Foto: Matheus Lima/CR Vasco da Gama

O goleiro vascaíno fez duas defesas de grande nível e evitou que o Santa Fe saísse de campo com a vitória - Foto: Matheus Lima/CR Vasco da Gama

O Vasco contou com grandes defesas de Léo Jardim para arrancar um empate por 0 a 0 com o Independiente Santa Fe-COL, nesta terça-feira, no estádio El Campín, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. A vaga nas semifinais será decidida na próxima terça (15), em São Januário, onde o time cruz-maltino terá o apoio da torcida.

O duelo na Colômbia teve oportunidades para os dois lados, mas o Santa Fe foi mais perigoso durante boa parte da partida. Logo no início, os colombianos chegaram a balançar as redes, mas o gol foi anulado por impedimento.

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Na segunda etapa, Léo Jardim apareceu como protagonista. O goleiro vascaíno fez duas defesas de grande nível e evitou que o Santa Fe saísse de campo com a vitória, garantindo o empate para a equipe carioca.

No jogo de volta, uma vitória por qualquer placar classifica o time vencedor para as semifinais. Em caso de novo empate, a vaga será definida nos pênaltis. Quem avançar enfrentará Boca Juniors-ARG ou São Paulo na próxima fase.