Folia do Viradouro celebra 7 de setembro com muito samba em Niterói (vídeo)

O 7 de setembro teve um significado especial para os componentes da Folia do Viradouro. A exemplo do que acontece anualmente, a escola de samba do Grupo Especial do Carnaval de Niterói organizou o tradicional bingo e apresentação dos segmentos na quadra de ensaios situada no interior da comunidade, na última segunda-feira (7). Os intérpretes Alexandre Simpatia, Ruan Menezes e a cantora Lena Alves, convidada especial, animaram os sambistas, embalados pela bateria Puro Tempero de Santa Rosa, dirigida pelo mestre Tiziu.

A logo de 'Patuá', enredo criado pelo carnavalesco Bruno Faria para o Carnaval de 2027, quando a Viradouro tentará a sétima estrela | Foto: Divulgação/Folia do Viradouro

Todos os anos, evento de 7 de setembro é parte integrante da preparação da escola de Santa Rosa para seus desfiles de Carnaval. em 2027, a Folia do Viradouro levará para o Caminho Niemeyer, o enredo 'Patuá', desenvolvido pelo carnavalesco Bruno Faria, num planejamento bem elaborado para tentar levar para Santa Rosa a sétima estrela para a galeria de títulos da escola, que costuma estar entre as primeiras colocadas na chamada 'elite' do Carnaval de Niterói.

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"A participação da nossa comunidade é sempre importante para o êxito do que mostramos nos desfiles a cada ano", afirmou o presidente da escola Paulo Gonçalves".

História

Filiada à União das Escolas de Samba e Blocos de Niterói, a agremiação desfilou pela primeira vez como escola de samba em 2008, mas antes disso era um bloco carnavalesco, vice-campeão em 2007 com um enredo sobre o cientista Vital Brazil e seu laboratório.[

Em 2011 num enredo sobre a comunicação, de Paulo Cesar Lima, sagrou-se novamente vice-campeã, tendo no seu carro de som, o interprete Pixulé, hoje um dos mais conhecidos do Carnaval do Rio de Janeiro, e intérprete da Paraíso do Tuiuti. No ano de 2012, a escola sagra-se campeã do carnaval niteroiense, obtendo nota dez em todos os quesitos. Em 2013 e 2014 ficou com o vice-campeonato, perdendo para a Sabiá. Sagra-se novamente campeã no carnaval em 2015, sendo bicampeã em 2016, com enredo sobre a Culinária Brasileira, e tricampeã em 2017 falando sobre os jogos. Voltou a ser campeã no carnaval de 2022, quando narrou as origens do bairro de Jurujuba.

Para o carnaval de 2023, anunciou a reedição de "Tereza de Benguela - Uma Rainha Negra no Pantanal", enredo originalmente apresentado pela Unidos do Viradouro no carnaval carioca em 1994. Terminou em quarto lugar. Foi campeã novamente no carnaval de 2025, obtendo seu sexto título com um desfile sobre o Terecô, religião afro-brasileira cultuada em cidades do Maranhão e do Piauí.





Sergio Soares