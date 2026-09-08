Niterói conclui obras de modernização do sistema de esgotamento sanitário em Icaraí

A ETE Icaraí é a principal unidade de tratamento de esgoto de Niterói e responde pelo tratamento de cerca de 50% do esgoto coletado na cidade - Foto: Divulgação

A ETE Icaraí é a principal unidade de tratamento de esgoto de Niterói e responde pelo tratamento de cerca de 50% do esgoto coletado na cidade - Foto: Divulgação

Águas de Niterói concluiu, no sábado (5/9), as obras de modernização do sistema de esgotamento sanitário na Avenida Almirante Ary Parreiras, em Icaraí. O novo emissário terrestre, em operação desde (2/9), amplia a eficiência do sistema e beneficia cerca de 300 mil moradores. A intervenção substituiu 710 metros de tubulação por tubos de PEAD, com 1.000 milímetros de diâmetro, material mais resistente e durável. Com a conclusão dos trabalhos, o trânsito está totalmente liberado na região.

O projeto faz parte do pacote de obras da concessionária para universalizar os serviços de saneamento em Niterói até 2028. Atualmente, 100% da população é abastecida com água tratada, e 95% do esgoto coletado é tratado. Ao todo, estão sendo investidos R$ 315 milhões na expansão e modernização da infraestrutura de saneamento do município.

Além da implantação da nova tubulação, responsável por transportar o efluente tratado da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Icaraí até o emissário submarino, na praia de Icaraí, as redes de coleta da região também foram modernizadas. O conjunto de intervenções aumenta a segurança operacional do sistema e contribui para reduzir a necessidade de manutenções pontuais.

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A ETE Icaraí é a principal unidade de tratamento de esgoto de Niterói e responde pelo tratamento de cerca de 50% do esgoto coletado na cidade. A estação tem capacidade para tratar até 1.375 litros por segundo e atende aos bairros de Boa Viagem, Charitas, Cubango, Icaraí, Ingá, Santa Rosa, São Francisco e Vital Brazil.

As atividades tiveram início em abril e foram realizadas em diferentes trechos da Avenida Almirante Ary Parreiras. Para a instalação da nova tubulação e a desativação da rede antiga, foram necessárias escavações de aproximadamente quatro metros de profundidade.

Considerada uma obra de alta complexidade, a intervenção exigiu planejamento e acompanhamento permanente das equipes. Segundo o engenheiro responsável pela obra, Bruno Queiroz, um dos principais desafios foi lidar com as condições encontradas durante as escavações.

“Apesar de todos os estudos de sondagem, realizar uma obra com redes embaixo da terra é sempre desafiador. Durante as escavações, encontramos grandes rochas, que exigiram equipamentos específicos para serem rompidas. Também foi necessário remanejar redes existentes e trabalhar em um espaço muito pequeno, entre o emissário já instalado e o meio-fio, para implantar a nova tubulação. Foi um grande desafio, mas tenho certeza de que estamos entregando uma obra de grande importância para a cidade”, pontua.

O diretor da Águas de Niterói, Leonardo Righetto, destaca a importância de avançar na infraestrutura de saneamento para acompanhar o crescimento do município.

“Niterói ocupa o primeiro lugar no ranking do saneamento do Instituto Trata Brasil no estado do Rio de Janeiro, e obras como essa contribuem para preparar a cidade para o futuro. É necessário acompanhar o crescimento populacional e os avanços do município, garantindo uma infraestrutura cada vez mais eficiente e preparada para atender à população”, conclui.

A concessionária ainda realizará ajustes finais nas calçadas e outros serviços complementares, sem novos impactos para a circulação na região.