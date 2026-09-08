Dupla Fla x Flu nega novamente pedido do Vasco para jogar no Maracanã
Pedido seria para o jogo do próximo dia 15, contra o Santa Fe, pela Copa Sul-Americana
O Consórcio que administra o Maracanã, dirigido pela dupla Fla x Flu, negou um novo pedido do Vasco para jogar no Estádio do Maracanã. As informações são do colunista Diogo Dantas, do jornal O Globo.
Desta vez, a partida que o Vasco queria disputar no estádio seria contra o Santa Fe, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana, no próximo dia 15. Na agenda do Maracanã, o Flamengo vai atuar dois dias antes, no dia 13, contra o Corinthians, e dois dias depois, no dia 17, contra o Del Valle, pela Libertadores. Com a negativa, a partida deve acontecer em São Januário.
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De acordo com o colunista, apesar da negativa, o Vasco ainda pretende fazer outro pedido para atuar no estádio. Desta vez, o jogo seria contra o Palmeiras, pela semifinal da Copa do Brasil. A partida está marcada para o dia 31 de outubro.
Recentemente, houve outra negativa a um pedido do Vasco para atuar no estádio. O jogo em questão foi contra o Vitória, pela Copa do Brasil. Na ocasião, o Cruzmaltino chegou a recorrer à Justiça para tentar mudar a decisão, mas não obteve sucesso.