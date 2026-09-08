Polícia Civil indicia 13 pessoas pela morte de ciclista na Zona Sul do Rio

Os próprios agressores gravaram o momento do espancamento - Foto: Reprodução

Os próprios agressores gravaram o momento do espancamento - Foto: Reprodução

Policiais civis da 12ª DP (Copacabana) indiciou, nesta segunda-feira (07), 13 pessoas pela morte de Cláudio Rafael Landeiro Moreira, de 37 anos.

Ele foi espancado em Copacabana, na Zona Sul do Rio, no dia 12 de agosto, após ser injustamente acusado de ter furtado uma bicicleta.

Os próprios agressores gravaram o momento do espancamento | Foto: Reprodução

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Após análise das câmeras de segurança, os agentes identificaram que o homem foi cercado por seguranças que atuavam na região e sofreu agressões durante cerca de nove minutos.

Ele levou socos, chutes e dezenas de golpes com um objeto de madeira. A vítima não reagiu às agressões. Ele sofreu traumatismo craniano, hemorragia interna e rompimento de órgãos.

Cláudio Rafael Landeiro Moreira | Foto: Reprodução

O trabalho investigativo da unidade identificou 13 pessoas envolvidas com a morte. Ao todo, cinco indivíduos foram indiciadas pelo homicídio triplamente qualificado. Um homem que aparece nas imagens e não auxilia a vítima foi indiciado por omissão de socorro, e uma jovem, por lesão corporal, que entregou o bastão de madeira para um dos agressores. Os outros foram indiciados por exercício ilegal de profissão.

12ª DP (Copacabana) é responsável pelas investigações do caso | Foto: Divulgação/ Polícia Civil

Os policiais já capturaram quatro envolvidos no crime. As diligências continuam para prender o quinto indiciado pelo homicídio. O caso foi enviado à Justiça.