Vasco mantém otimismo por Richarlison e busca alternativa para viabilizar contratação

Jogador Richarlisson já deu aval para sair do Tottenham e quer vestir a camisa do Vasco ainda nessa temporada brasileira - Foto: Divulgação/Tottenham

Jogador Richarlisson já deu aval para sair do Tottenham e quer vestir a camisa do Vasco ainda nessa temporada brasileira - Foto: Divulgação/Tottenham

O Vasco da Gama mantém o otimismo na complexa negociação para contratar o atacante Richarlison, do Tottenham. Embora o clube tenha sofrido um grande baque com a regra da FIFA que impede o empréstimo direto do jogador, a diretoria cruz-maltina mudou rapidamente a estratégia e agora estuda viabilizar a contratação em definitivo.

O problema surgiu porque o Tottenham já atingiu o limite máximo permitido de seis jogadores emprestados para federações estrangeiras. Com isso, a cessão temporária de Richarlison ao Vasco tornou-se impossível.

Richarlison já deu o aval

Apesar do obstáculo, o Vasco conta com um ponto importante a seu favor: o desejo do próprio jogador. Richarlison é vascaíno declarado e já deu o aval positivo para retornar ao futebol brasileiro e defender o clube.

O atacante está fora dos planos do técnico Roberto De Zerbi e sequer foi inscrito na Premier League, cenário que aumenta a possibilidade de uma saída do Tottenham.

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Corrida contra o tempo

O presidente Pedrinho e o diretor Admar Lopes lideram os contatos frequentes com o estafe do jogador. O Vasco tem até a próxima sexta-feira, 11 de setembro, data de encerramento da janela de transferências no Brasil, para tentar sacramentar o negócio.

A mudança de estratégia ocorre diante da impossibilidade de realizar o empréstimo. Agora, o clube trabalha para encontrar uma fórmula que permita a contratação definitiva de Richarlison.

Vasco busca alternativa financeira

Com o empréstimo descartado, o Vasco tenta viabilizar uma compra definitiva estruturada com pagamentos futuros ou uma cláusula de obrigação de compra como forma de convencer o Tottenham a aceitar o negócio.

A diretoria também conta com a ajuda de investidores e patrocinadores para conseguir arcar com os altos vencimentos do atacante.

Outro fator que pode favorecer o Vasco é o fechamento das principais janelas de transferências da Europa e da Arábia Saudita. Com esses mercados já fechados, ficam mais restritas as opções para o Tottenham encontrar uma solução para o futuro do brasileiro no mercado internacional.

Mesmo diante das dificuldades, o Vasco segue otimista e trabalha para encontrar uma saída que permita a contratação de Richarlison dentro do prazo da janela brasileira.