David Corrêa, do Vasco, tem troca de mensagens revelada que, segundo a polícia, indicariam ligação com grupo criminoso

A Polícia Civil do Espírito Santo encontrou mensagens que segundo investigações, colocam o atacante David Corrêa, do Vasco, como um dos principais elementos da investigação da Operação "A Tropa". O delegado Rodrigo Sandi Mori, chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, afirma que três diálogos do jogador são considerados suspeitos.

A operação foi deflagrada na segunda-feira e apura a atuação de uma organização criminosa suspeita de envolvimento com tráfico de drogas, tráfico de armas e lavagem de dinheiro. David foi alvo de um mandado de busca e apreensão no Rio de Janeiro. O também capixaba Hayner William Monjardim Cordeiro, jogador do Vila Nova, foi outro atleta alvo da ação.

Segundo a Polícia Civil, as conversas foram encontradas a partir da análise de um celular apreendido durante a investigação de uma tentativa de homicídio na Serra. A partir disso, a investigação cruzou informações para encontrar conexões entre as pessoas do aparelho.

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O delegado destaca que em uma das conversas, um dos investigados repassa a David informações sobre uma tentativa de homicídio. Na sequência da conversa, David responde: "mereceu tomar uns tiros mesmo." Durante outro diálogo, David recebeu uma foto de uma pistola. O terceiro diálogo citado pelos investigadores envolve a negociação de um veículo. Conforme a investigação, o carro seria o mesmo utilizado em uma tentativa de homicídio e estaria “queimado”, expressão usada pelos envolvidos para indicar que o veículo teria ficado comprometido após ser utilizado no crime.

David Corrêa prestou depoimento após ser alvo da operação. Segundo informações divulgadas depois da ação, o jogador admitiu conhecer pessoas ligadas à investigação, mas negou qualquer envolvimento com tráfico de drogas ou armas. O empresário André Cury também afirmou que David não tem qualquer ligação com o crime organizado.