VLT Carioca terá operação especial no feriado de 7 de Setembro

O VLT Carioca terá operação especial na próxima segunda-feira (07/09), feriado da Independência do Brasil, em função do desfile cívico-militar realizado no Centro do Rio. A circulação será ajustada devido aos bloqueios de vias na região.

As Linhas 1 e 4 funcionarão parcialmente, com os trens circulando, respectivamente, entre o Terminal Gentileza e a Parada dos Museus e entre o Terminal Gentileza e a Central. Já os trens da Linha 3 circularão entre Santos Dumont e Cinelândia. Os intervalos médios serão de 20 minutos.

A Linha 2 (Praia Formosa x Praça XV) ficará temporariamente suspensa.

A operação será retomada integralmente após o encerramento do desfile e a liberação das vias pelas forças militares. Os intervalos poderão ser ajustados de acordo com as condições de circulação e segurança no entorno.

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Acesso e pagamento

A tarifa do VLT Carioca é de R$ 5. O pagamento pode ser realizado com o cartão digital Jaé, disponível no aplicativo, ou com o cartão físico, adquirido nas máquinas de autoatendimento instaladas no Terminal Gentileza e nas paradas e estações.

O embarque é feito após a validação da passagem nos validadores localizados próximos às portas dos trens. Basta aproximar o cartão físico ou virtual do equipamento.

Também é possível pagar a passagem via Pix. Para isso, o passageiro deve selecionar a opção “Pagar com Pix” na tela do validador. Em seguida, será exibido um QR Code, com validade de 60 segundos, que deverá ser escaneado pelo aplicativo da instituição financeira para concluir a transação.

Após o pagamento, o passageiro deve manter o comprovante da operação e um documento de identidade durante toda a viagem, para apresentação à equipe de fiscalização, caso solicitado.