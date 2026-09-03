Homem é preso acusado de estuprar jovem em Maricá

Após o crime, o homem ainda teria ligado para a vítima exigindo que retirasse a ocorrência contra ele - Foto: Reprodução/ Polícia Civil

Após o crime, o homem ainda teria ligado para a vítima exigindo que retirasse a ocorrência contra ele - Foto: Reprodução/ Polícia Civil

Um homem de 61 anos foi preso na manhã desta quinta-feira (3) por policiais da 82ª DP (Maricá), sob acusação de estuprar uma jovem de 18 anos no bairro Vale da Figueira, na entrada de Ponta Negra, em Maricá. A prisão aconteceu por volta das 6h.

Segundo a investigação, a vítima voltava a pé da escola no dia 23 de junho, quando foi surpreendida pelo acusado. Armado com uma faca, ele teria ameaçado a jovem e a arrastado até uma casa em construção nas proximidades.

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No local, o homem teria retirado parte das roupas da vítima e a mantido sob ameaça. Ela conseguiu escapar ao fingir que colaboraria com o agressor.

A jovem foi inicialmente socorrida por um morador e, em seguida, pelo pai. Após o crime, o acusado foi confrontado por populares, mas conseguiu fugiu em direção a uma área de mata.

Confira o vídeo da prisão:





Divulgação/ Polícia Civil

Autor: Divulgação/ Polícia Civil | Descrição:

Ainda de acordo com a Polícia Civil, no início de julho, o homem chegou a entrar em contato com a vítima por telefone exigindo que ela retirasse a ocorrência registrada.

Após a prisão, o suspeito foi levado para a 82ª DP (Maricá) e será encaminhado ao sistema penitenciário, onde ficará à disposição da Justiça.