Vasco defende vantagem por vaga na semifinal da Copa do Brasil

Spinelli vai comandar o ataque vascaíno na noite desta quarta - Foto: Dikran Sahagian/Vasco

Spinelli vai comandar o ataque vascaíno na noite desta quarta - Foto: Dikran Sahagian/Vasco

O Vasco entra em campo nesta quarta-feira (2) para decidir uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. O Cruzmaltino enfrenta o Vitória, às 21h30, no Barradão, em Salvador, pelo jogo de volta das quartas de final.

Após vencer a partida de ida por 1 a 0, em São Januário, o Vasco precisa apenas de um empate para avançar. O Vitória, por sua vez, necessita vencer por dois gols de diferença para garantir a classificação no tempo normal. Caso o time baiano vença por apenas um gol, a vaga será decidida nos pênaltis.

O momento recente também favorece o time carioca. O Vasco vem de duas vitórias consecutivas e três triunfos nos últimos quatro jogos. Já o Vitória chega pressionado após três derrotas seguidas, sendo duas pelo Campeonato Brasileiro e uma justamente no primeiro confronto das quartas de final.

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Para o confronto, o técnico Pedro Emanuel não poderá contar com Cauan Barros, suspenso, além de Jair e Brenner, que estão lesionados.

Do outro lado, o Vitória aposta no fator casa para buscar a reação. O time baiano já mostrou nesta edição da Copa do Brasil que é capaz de reverter desvantagens no Barradão: nas oitavas de final, perdeu o primeiro jogo para o Athletico-PR por 2 a 0 e conseguiu a classificação após vencer por 4 a 0 em Salvador.

Quem avançar enfrentará Palmeiras ou Santos na semifinal da Copa do Brasil. A partida desta quarta-feira será disputada no Barradão, às 21h30, com transmissão de Globo, sportv, Premiere e Amazon Prime Video.

Escalações

Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Sosa, Thiago Mendes e Ramon Rique; Andrés Gómez, Adson e Spinelli.

Vitória: Lucas Arcanjo; Mateus Silva, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Zé Vitor, Walace e Matheuzinho; Tarzia, Erick e Renato Kayzer.