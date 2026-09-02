Thiago Silva volta a desfalcar treino do Fluminense e vira dúvida para clássico

Thiago Silva sentiu dores na semana passada e, por isso, foi preservado do empate por 3 a 3 com o Athletico-PR - Foto: Lucas Merçon/Fluminense

Thiago Silva sentiu dores na semana passada e, por isso, foi preservado do empate por 3 a 3 com o Athletico-PR - Foto: Lucas Merçon/Fluminense

O zagueiro Thiago Silva voltou a ser ausência no treinamento do Fluminense nesta quarta-feira (2). Foi o segundo dia consecutivo em que o jogador, de 41 anos, não participou das atividades com o restante do elenco.

Thiago Silva sentiu dores na semana passada e, por isso, foi preservado do empate por 3 a 3 com o Athletico-PR, no último domingo (30). Após a partida, o técnico Marcão afirmou que esperava contar com o defensor nos próximos compromissos.

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A nova ausência, porém, coloca em dúvida a presença do capitão no clássico contra o Vasco, marcado para sábado (5), pelo Campeonato Brasileiro. O Fluminense também terá pela frente o Platense, na terça-feira (8), no Maracanã, pelas quartas de final da Libertadores.

A comissão técnica deverá acompanhar a evolução do jogador nos próximos dias antes de definir sua participação nas partidas. Caso não esteja 100%, Thiago deve ser desfalque no sábado, visto que a prioridade do clube no momento é a disputa pela Libertadores.