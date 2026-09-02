Flamengo recusa proposta de clube russo por Carrascal

Carrascal foi contratado pelo Flamengo em julho de 2025, vindo do Dínamo de Moscou, por aproximadamente 12 milhões de euros (R$ 70 milhões na época) - Foto: Adriano Fontes/Flamengo

Carrascal foi contratado pelo Flamengo em julho de 2025, vindo do Dínamo de Moscou, por aproximadamente 12 milhões de euros (R$ 70 milhões na época) - Foto: Adriano Fontes/Flamengo

O Flamengo recusou uma proposta do Krasnodar, da Rússia, pelo meia colombiano Jorge Carrascal. O clube europeu ofereceu 7 milhões de euros, cerca de R$ 41 milhões, pelo jogador, mas a diretoria rubro-negra considerou o valor baixo e sequer abriu negociações.

Carrascal foi contratado pelo Flamengo em julho de 2025, vindo do Dínamo de Moscou, por aproximadamente 12 milhões de euros (R$ 70 milhões na época). Aos 28 anos, o colombiano soma 59 partidas, oito gols e 13 assistências com a camisa rubro-negra.

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O meia também teve participação importante na reta final das conquistas da Libertadores e do Campeonato Brasileiro de 2025. Com a recusa da proposta, Carrascal permanece no elenco comandado por Leonardo Jardim para a sequência da temporada.