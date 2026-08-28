Vasco: Justiça abre processo competitivo para venda da SAF

Marcos Lamacchia, até o momento, é o único interessado na compra da SAF do Vasco - Foto: Mateus Lima/Vasco

Marcos Lamacchia, até o momento, é o único interessado na compra da SAF do Vasco - Foto: Mateus Lima/Vasco

A Justiça do Rio publicou o edital que estabelece as regras para o processo competitivo de venda da SAF do Vasco, nesta sexta-feira (28). O procedimento prevê a alienação da UPI Equity, correspondente a 90% do capital social da Nova SAF, e permite que outros interessados apresentem propostas pela participação no futebol do clube.

A oferta apresentada pelo empresário Marcos Lamacchia, primeiro a apresentar uma proposta, será utilizada como referência para a disputa. Outros investidores poderão apresentar ofertas concorrentes e, em determinadas etapas, solicitar que suas manifestações sejam mantidas em sigilo. Ainda não há uma data definida para o início do leilão.

Leia também:

Alison dos Santos quebra recorde mundial dos 400m com barreiras



Conmebol define datas de confrontos da Libertadores de Flamengo e Fluminense



Entre as condições previstas na proposta de Lamacchia está o compromisso de realizar R$ 500 milhões em aportes no futebol, divididos em parcelas anuais de R$ 100 milhões, com correção pelo INPC. Os recursos deverão ser destinados ao departamento de futebol e não poderão ser utilizados para o pagamento ou amortização de dívidas.

O processo também prevê a conversão em capital social do financiamento DIP concedido pelo Banco Crefisa à SAF Vasco, em valor líquido aproximado de R$ 80 milhões. Além disso, o futuro controlador deverá garantir recursos para o cumprimento de obrigações relacionadas à recuperação judicial do Vasco.

O edital estabelece ainda compromissos financeiros para a estrutura do futebol. Estão previstos R$ 120 milhões para investimentos no Centro de Treinamento do futebol profissional masculino ao longo de dez anos e outros R$ 30 milhões para as categorias de base em um período de dois anos.

Também está prevista a busca por até R$ 150 milhões, ao longo de dez anos, em projetos de incentivo fiscal para o associativo. A Nova SAF deverá ainda manter equilíbrio financeiro nos cinco primeiros anos, com o controlador responsável por complementar recursos caso as receitas próprias não sejam suficientes para cobrir despesas operacionais e investimentos necessários.

A publicação do edital inicia uma nova fase do processo. Caso nenhuma proposta superior avance na disputa, a oferta de Lamacchia seguirá para as etapas seguintes da venda. A publicação das regras, portanto, não representa a conclusão da venda da SAF do Vasco.