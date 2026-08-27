Alison dos Santos quebra recorde mundial dos 400m com barreiras

Alison quebrou o recorde mundial pela primeira vez na carreira com o tempo de 45s80 - Foto: Wander Roberto/COB

Alison quebrou o recorde mundial pela primeira vez na carreira com o tempo de 45s80 - Foto: Wander Roberto/COB

Alison dos Santos, o Piu, colocou mais uma vez o Brasil no topo do atletismo mundial. Nesta quinta-feira (27), o brasileiro venceu a prova dos 400 metros com barreiras na etapa de Zurique da Diamond League, na Suíça, e estabeleceu um novo recorde mundial da modalidade, com o tempo de 45s80.

A marca supera em 14 centésimos o antigo recorde, de 45s94, pertencente ao norueguês Karsten Warholm desde a final dos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021. Warholm terminou a prova em segundo lugar, com 46s69.

Piu dominou a corrida praticamente desde a largada e conseguiu abrir vantagem sobre os principais adversários ao longo do percurso. Na reta final, o brasileiro administrou a liderança para cruzar a linha de chegada com quase um segundo de vantagem sobre Warholm.

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O recorde mundial serve para coroar uma temporada de alto nível para Alison dos Santos. O resultado em Zurique foi a quinta vitória do brasileiro na Diamond League em 2026.

Antes do triunfo na Suíça, Piu já havia vencido as etapas de Shaoxing, nos 300m com barreiras, e Xiamen, ambas na China, além de Oslo, na Noruega, e Silésia, na Polônia.

Na etapa da Silésia, disputada quatro dias antes, Alison havia registrado 46s43, então sua melhor marca na temporada. Em Zurique, conseguiu baixar novamente seu tempo e atingiu o principal objetivo da carreira: tornar-se o recordista mundial dos 400m com barreiras.

O Brasil também teve Matheus Lima na final dos 400m com barreiras. O atleta terminou na quarta colocação, com 47s57.

Veja o resultado final

1. Alison dos Santos (BRA) - 45s80

2. Karsten Warholm (NOR) - 46s69

3. Ezequiel Nathaniel (NGR) - 47s50

4. Matheus Lima (BRA) - 47s57

5. Abderrahman Samba (QAT) - 47s77

6. Matic Ian Gucek (SLO) - 47s80

7. Dany Brand (SUI) - 48s92

8. Chris Robinson (EUA) - 51s41