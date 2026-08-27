Conmebol define datas de confrontos da Libertadores de Flamengo e Fluminense
Além dos cariocas, Palmeiras e Corinthians seguem representando o Brasil na competição
A Conmebol divulgou, nesta quinta-feira (27), a tabela detalhada das quartas de final da Conmebol Libertadores 2026. O Fluminense abre o duelo com o Platense (ARG) no dia 8 de setembro, às 19h, no Maracanã. Já o Flamengo encara o Del Valle no dia 10, às 21h30, no Estádio Olímpico Atahualpa, no Equador.
O jogo de volta do Tricolor, valendo uma vaga na semifinal, será disputado no dia 15, terça-feira da semana seguinte, também às 19h, no Estádio Ciudad de Vicente López, em Buenos Aires.
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Caso avance para a semifinal, o Fluminense enfrentará o vencedor do confronto entre Palmeiras e LDU (EQU).
O Rubro-Negro, novamente, entra em campo dois dias depois, no dia 17. Desta vez, a partida será no Maracanã, às 21h30. O vencedor do confronto terá na semifinal quem avançar entre Corinthians e Estudiantes.
Veja a lista completa de jogos:
Platense x Fluminense
Ida: 8/9 - 19h - Maracanã
Volta: 15/9 - 19h - Estádio Ciudad de Vicente López
Independiente Del Valle x Flamengo
Ida: 10/9 - 21h30 - Estádio Olímpico Atahualpa
Volta: 17/9 - 21h30 - Maracanã
Estudiantes x Corinthians
Ida: 9/9 - 21h30 - Estádio UNO
Volta: 16/9 - 21h30 - Neo Química Arena
LDU x Palmeiras
Ida: 9/9 - 19h - NuBank Parque
Volta: 16/9 - 19h - Estádio Rodrigo Paz Delgado