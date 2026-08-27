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Conmebol define datas de confrontos da Libertadores de Flamengo e Fluminense

Além dos cariocas, Palmeiras e Corinthians seguem representando o Brasil na competição

relogio min de leitura | Redação
Fluminense fará primeiro jogo em casa, enquanto o Rubro-Negro visita o adversário no primeiro compromisso
Fluminense fará primeiro jogo em casa, enquanto o Rubro-Negro visita o adversário no primeiro compromisso -

A Conmebol divulgou, nesta quinta-feira (27), a tabela detalhada das quartas de final da Conmebol Libertadores 2026. O Fluminense abre o duelo com o Platense (ARG) no dia 8 de setembro, às 19h, no Maracanã. Já o Flamengo encara o Del Valle no dia 10, às 21h30, no Estádio Olímpico Atahualpa, no Equador.

O jogo de volta do Tricolor, valendo uma vaga na semifinal, será disputado no dia 15, terça-feira da semana seguinte, também às 19h, no Estádio Ciudad de Vicente López, em Buenos Aires.

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Caso avance para a semifinal, o Fluminense enfrentará o vencedor do confronto entre Palmeiras e LDU (EQU).

O Rubro-Negro, novamente, entra em campo dois dias depois, no dia 17. Desta vez, a partida será no Maracanã, às 21h30. O vencedor do confronto terá na semifinal quem avançar entre Corinthians e Estudiantes.

Veja a lista completa de jogos:

Platense x Fluminense

Ida: 8/9 - 19h - Maracanã

Volta: 15/9 - 19h - Estádio Ciudad de Vicente López

Independiente Del Valle x Flamengo

Ida: 10/9 - 21h30 - Estádio Olímpico Atahualpa

Volta: 17/9 - 21h30 - Maracanã

Estudiantes x Corinthians

Ida: 9/9 - 21h30 - Estádio UNO

Volta: 16/9 - 21h30 - Neo Química Arena

LDU x Palmeiras

Ida: 9/9 - 19h - NuBank Parque

Volta: 16/9 - 19h - Estádio Rodrigo Paz Delgado

Tags:

Flamengo Fluminense Libertadores 2026

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