Vasco acerta contratação do centroavante Bruno Duarte
Jogador, de 30 anos, chega do Estrela Vermelha e deve assinar contrato com o clube até dezembro de 2028
O Vasco acertou a contratação do atacante Bruno Duarte, de 30 anos, que estava no Estrela Vermelha, da Sérvia. O jogador é esperado no Rio de Janeiro nos próximos dias para assinar contrato com o Cruzmaltino até dezembro de 2028. As informações são do jornalista Venê Casagrande.
Para contratar o centroavante, o Vasco desembolsará cerca de 2 milhões de euros, valor equivalente a aproximadamente R$ 12 milhões.
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O atacante será o quarto reforço contratado pelo Vasco nesta janela de transferências. Antes dele, o clube anunciou as chegadas do lateral-esquerdo Paulinho, do volante Santiago Sosa e do atacante Facundo Colidio.
Números no futebol europeu
Bruno Duarte estava no Estrela Vermelha e acumulou 97 partidas pelo clube sérvio, com 42 gols marcados e 14 assistências. Na atual temporada, o atacante disputou cinco jogos, balançou as redes três vezes e deu três passes para gol.
Formado nas categorias de base de Palmeiras e São Paulo, Bruno Duarte se profissionalizou pela Portuguesa-SP. Em 2018, iniciou sua trajetória no futebol europeu e passou por Lviv, da Ucrânia, Vitória de Guimarães e Farense, de Portugal, além do Damac, da Arábia Saudita, antes de chegar ao Estrela Vermelha.