Núcleo Brasileiro de Estágios (Nube) tem 9.862 vagas abertas; confira!

Entre os cursos em destaque estão: Administração, Arquitetura, Comércio Exterior, Ciências Contábeis, Engenharias, Farmácia, Marketing e Tecnologia da Informação - Foto: Divulgação

Entre os cursos em destaque estão: Administração, Arquitetura, Comércio Exterior, Ciências Contábeis, Engenharias, Farmácia, Marketing e Tecnologia da Informação - Foto: Divulgação

O início da carreira ainda representa um desafio para muitos estudantes. De acordo com pesquisa do Nube, 57% dos jovens relatam dificuldade em conseguir a primeira oportunidade profissional.

Nesse contexto, programas de estágio ganham relevância ao facilitar essa inserção. “O estágio reduz a barreira da experiência exigida pelas empresas e prepara o jovem para futuras posições efetivas”, explica o presidente do Nube, Carlos H. Mencaci.

Além disso, a vivência corporativa contribui para a definição de carreira e desenvolvimento de competências essenciais. Com o objetivo de ampliar esse acesso, o Nube disponibiliza 9.862 vagas de estágio nesta semana.

As oportunidades são destinadas a estudantes do ensino médio, técnico e superior. O cadastro é gratuito e pode ser feito diretamente na plataforma. Clique aqui para cadastrar.

Entre os cursos em destaque estão: Administração, Arquitetura, Comércio Exterior, Ciências Contábeis, Engenharias, Farmácia, Marketing e Tecnologia da Informação. As bolsas-auxílio chegam a R$ 3 mil.

Curso | Bolsa-Auxílio | Código OE

Administrativa | R$ 2.200,00 | 381636

Arquitetura | R$ 2.500,00 | 383351

Comércio Exterior | R$ 2.500,00 | 385244

Contábil | R$ 3.000,00 | 129416

Engenharia Civil | R$ 3.000,00 | 382905

Engenharia Elétrica | R$ 2.500,00 | 375760

Engenharia Mecânica | R$ 2.600,00 | 385639

Farmacêutica | R$ 2.100,00 | 386077

Marketing | R$ 2.035,00 | 378072

Tecnologia da Informação | R$ 2.500,00 | 379685