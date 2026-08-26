Lucas Chumbo e Pedro Scooby vencem o Itacoatiara Big Wave 2026 na categoria Time Masculino

Surfando ondas potentes, que alcançaram 5 metros nesta terça-feira (25), na Praia de Itacoatiara, em Niterói, a dupla Lucas Chumbo e Pedro Scooby venceu o Itacoatiara Big Wave 2026 na categoria Time Masculino pela terceira edição seguida. No Time Mulher-Homem, o primeiro lugar ficou com a dupla Michelle Des Bouillons e Ian Cosenza. A competição, disputada na modalidade tow-in, em que o surfista é rebocado até a onda por uma moto aquática, distribuiu R$ 150 mil em premiação.

Pedro Scooby surfou a maior onda do Itacoatiara Big Wave 2026, que chegou a 5 metros. Ao receber o prêmio, o surfista dedicou a vitória ao parceiro Lucas Chumbo.

“Queria dedicar essa vitória ao meu irmão Lucas Chumbo. Eu falei que ia tentar dar esse presente pra você. Te amo! As pessoas não sabem, mas ele é muito mais do que a minha dupla dentro d’água. É como se fosse uma família pra mim. Feliz aniversário, meu irmão Gaga. Te amo muito, moleque.”

Scooby também destacou a importância do piloto no tow-in e dividiu com Chumbo os méritos pela maior onda surfada no campeonato. “Quando você pega uma onda de tow-in, 50% é do piloto. Então, essa é a melhor onda? Não foi minha, foi nossa. Vem cá, Lucas. Isso é que é dupla afinada! É isso aí. Faz parte do esporte”, disse o atleta, que deixou o local logo após a premiação para ensaiar para a Dança dos Famosos, quadro do programa Domingão com Huck.

A exemplo de Pedro Scooby, seu parceiro de pódio, Lucas Chumbo, também vibrou com a conquista. A vitória ganhou um significado ainda mais especial porque o surfista comemorou seu aniversário nesta terça-feira.

“Essa energia aqui é maravilhosa. Sempre sonhei em fazer um aniversário com essa energia. Foi muito melhor do que eu esperava. Teve altas ondas, energia incrível, vibe carioca daquele jeito. Estar com meus melhores amigos dentro d’água é incrível. Estou fazendo um aniversário dos sonhos.”

Lucas Chumbo e Pedro Scooby venceram a final da categoria Time Masculino com 14,43 pontos. Willyam Santana e Gabriel Sampaio terminaram em segundo lugar, com 10,50 pontos, enquanto Felipe Lacerda e Benito ficaram na terceira colocação, com 5,80 pontos.

Michelle Des Bouillons, vencedora do Time Mulher-Homem, comemorou emocionada a conquista e a atuação na final, quando conseguiu dois tubos.

“Eu amo Itacoatiara. Esse lugar é incrível! Eu estou emocionada, porque eu fiz um dos melhores surfs da minha vida. Estou chorando de felicidade. Fiquei muito confortável lá dentro. Nós ficamos muito calmos. Acreditei nas ondas que o Ian tava escolhendo. Meus equipamentos estão muito bons. Eu venho trabalhando muito isso dentro de mim. De ficar cada vez mais calma e plena na hora que eu estou surfando. Antes eu pegava uma onda e já queria acelerar. Hoje eu consegui entender o que é isso. E isso me proporcionou esses dois tubos na finalíssima.”

Michelle também destacou o equilíbrio da decisão e o desempenho dos pilotos.

“Foi uma disputa entre os surfistas, tanto as mulheres quanto os pilotos. Todos se conhecem, são amigos, mas pilotam super bem e queriam vencer. Mas a gente mostrou um pouco mais de presença e levamos essa.”

Seu parceiro, Ian Cosenza, que pilotou a moto aquática para conduzir a surfista campeã até as ondas, disse:

“Missão cumprida e patroa feliz. Estou muito contente em surfar em Itacoatiara num dia como esse, de altas ondas, um mar com tamanho, performance, adrenalina. Parabéns às outras duplas também, aos outros pilotos que estavam ali. A gente estava contra duas duplas que conhecem muito de Itacoatiara, e poder ganhar ali, tendo eles ali, prova que estamos muito em sintonia. De vez em quando o pau quebra dentro de casa, mas dentro d’água, a gente se entende.”

Michelle Des Bouillons e Ian Cosenza venceram a final do Time Mulher-Homem com 16,37 pontos. Michaela Fregonese e Gabriel Sampaio ficaram em segundo lugar, com 12,80 pontos, e Dominique Charrier e Paulo Diego Imbica terminaram em terceiro, com 10,57 pontos.

A vice-prefeita de Niterói, Isabel Swan, que acompanhou de perto o IBW, ressaltou a importância do campeonato para a cidade.

“É um orgulho ter um evento como o Itacoatiara Big Wave, que faz a diferença em Niterói e ajuda a posicionar a cidade. Queremos ver Niterói cada vez mais bonita, próspera e com muita prática esportiva. O esporte muda vidas e, quando fazemos política pública trazendo boas referências e o caminho do bem para a cidade, conseguimos mitigar índices de violência, criar novas perspectivas e fortalecer a autoestima da população.”

O secretário de Esporte e Lazer de Niterói, Luiz Carlos Gallo, também ressaltou a importância do Itacoatiara Big Wave para a projeção do esporte nacional.

“Falar do Itacoatiara Big Wave é falar do desenvolvimento do esporte do mar em Niterói e de todos os benefícios que isso traz para a cidade. Fui um defensor dessa ideia desde o início e, hoje, ver o campeonato com esse porte, com esse nível de organização, me faz pensar o quanto o esporte evoluiu em Niterói, que se tornou referência em toda a região. Estamos recebendo atletas de várias partes do Brasil e do mundo, não só do surfe, mas também em outras modalidades. Isso é muito gratificante, é fruto de muito trabalho”, comemora.

Uma das novidades deste ano do IBW foi o sistema de julgamento, um software especialmente desenvolvido para competições na modalidade tow-in. O Itacoatiara Big Wave e Nazaré são os únicos campeonatos de ondas grandes no mundo a adotarem esse formato — que utiliza jet-skis no apoio aos surfistas — como opção exclusiva de acesso às ondas.

“Esse software permite gerar, para atletas e espectadores, durante a transmissão ao vivo, um conjunto maior de informações para o acompanhamento do campeonato. Com isso, os atletas puderam, inclusive, ter uma melhor noção de como conduzir suas performances”, explicou Alexey Wanick, diretor executivo do Itacoatiara Big Wave.

O Itacoatiara Big Wave é organizado pela Associação de Surfe de Ondas Grandes e Tow In de Niterói e apresentado pela Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, e pela Águas de Niterói, com parceria esportiva do Sesc RJ. O IBW 2026 contou com o apoio institucional do Parque Estadual da Serra da Tiririca, da Reserva Extrativista Marinha de Itaipu e da Lei Federal de Incentivo ao Esporte, além do patrocínio de PRIO, Ford Caer, Shopping, Acierj, Predial Net, Jappa da Quitanda, Puro Suco, Red Bull, Tidelli, Global Med, Itacoa, Bella Marina, Rio Ocean Fun, BemSurf, Go Up Bikes e Raldrei Natividade – Fisioterapia.

Esta foi a 8ª edição ininterrupta do Itacoatiara Big Wave, que já é reconhecido como uma das principais provas do surfe de ondas grandes do Brasil, atraindo um número cada vez maior de surfistas e de público.

O reflexo do Itacoatiara Big Wave chega diretamente à economia local, com a movimentação de hotéis, pousadas, bares, restaurantes, comércio, transporte e outros serviços. Na edição de 2025, o IBW reuniu 40 atletas de sete países. Pousadas da Região Oceânica chegaram a registrar 100% de ocupação, enquanto hotéis da Zona Sul ultrapassaram 80%.

“O IBW 2026 evoluiu em aspectos importantes e, por isso, vem atraindo cada vez mais participantes e, consequentemente, mais público. Ao oferecer aos atletas mais jet-skis de segurança aquática, uma premiação com valores mais altos e uma estrutura de transmissão e julgamento montada em contêineres, que oferecem maior resistência aos ventos fortes, a competição se torna ainda mais atrativa. Buscamos manter um equilíbrio na quantidade de duplas de diferentes países. Com o passar do tempo, o número de atletas estrangeiros tem aumentado. O IBW caminha nessa direção”, afirma Alexey Wanick.