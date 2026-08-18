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Vasco pede à CBF para jogar contra o Vitória no Maracanã pela Copa do Brasil

Partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil está marcada para 26 de agosto, em São Januário

relogio min de leitura | Redação
Vasco deseja jogar no Maracanã onde pode levar mais torcedores para um jogo importante
Vasco deseja jogar no Maracanã onde pode levar mais torcedores para um jogo importante -

O Vasco solicitou à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a mudança do local da partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil contra o Vitória. O confronto está inicialmente marcado para São Januário, mas o clube quer levar o jogo para o Maracanã.

O duelo está previsto para a próxima quarta-feira (26), às 21h30 (horário de Brasília). A alteração ainda depende da aprovação da CBF.

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Segundo informações, a diretoria cruzmaltina entende que a mudança para o Maracanã pode proporcionar uma presença maior da torcida e, consequentemente, dar mais força ao time no primeiro confronto das quartas de final.

A ideia também recebeu aprovação dos jogadores e da comissão técnica do Vasco.

Apesar do pedido feito pelo Vasco, o jogo permanece oficialmente programado para São Januário enquanto não houver uma definição sobre a solicitação de mudança.

O confronto contra o Vitória será o primeiro de dois encontros que definirão um dos semifinalistas da Copa do Brasil de 2026.

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Copa do Brasil Maracanã vasco da gama vitória

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