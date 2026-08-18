Vasco pede à CBF para jogar contra o Vitória no Maracanã pela Copa do Brasil

Vasco deseja jogar no Maracanã onde pode levar mais torcedores para um jogo importante - Foto: Divulgação/Governo do Rio

Vasco deseja jogar no Maracanã onde pode levar mais torcedores para um jogo importante - Foto: Divulgação/Governo do Rio

O Vasco solicitou à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a mudança do local da partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil contra o Vitória. O confronto está inicialmente marcado para São Januário, mas o clube quer levar o jogo para o Maracanã.

O duelo está previsto para a próxima quarta-feira (26), às 21h30 (horário de Brasília). A alteração ainda depende da aprovação da CBF.

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Segundo informações, a diretoria cruzmaltina entende que a mudança para o Maracanã pode proporcionar uma presença maior da torcida e, consequentemente, dar mais força ao time no primeiro confronto das quartas de final.

A ideia também recebeu aprovação dos jogadores e da comissão técnica do Vasco.

Apesar do pedido feito pelo Vasco, o jogo permanece oficialmente programado para São Januário enquanto não houver uma definição sobre a solicitação de mudança.

O confronto contra o Vitória será o primeiro de dois encontros que definirão um dos semifinalistas da Copa do Brasil de 2026.