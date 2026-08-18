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De São Gonçalo, artista Robson Martins integra exposição 'Outras Brasilidades' na Espanha

Mostra reúne 19 artistas brasileiros em galeria de Vigo, na Galícia

relogio min de leitura | João Pedro Pereira
Artista Robson Martins
Artista Robson Martins -

O artista plástico gonçalense Robson Martins está levando um pouco de São Gonçalo para a Europa. Ele é um dos 19 artistas brasileiros que participam da exposição coletiva "Outras Brasilidades", realizada na Galeria Apo’strophe.arte, em Vigo, na região da Galícia, na Espanha. A mostra começou no dia 7 de agosto e segue aberta ao público até 11 de setembro.

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A exposição reúne artistas de diferentes origens e gerações e busca apresentar ao público europeu diferentes formas de representar o brasil, sem ficar presa aos estereótipos tradicionais sobre o país. As obras também refletem a diversidade de técnicas e linguagens presentes na arte contemporânea brasileira.

Para Robson, que mantém seu ateliê no Porto Velho, em São Gonçalo, a participação representa a oportunidade de levar a produção artística brasileira para além das fronteiras.

"Eu sou oriundo de São Gonçalo. Em São Gonçalo eu tenho o meu ateliê e é lá que eu construo as minhas obras. Eu acho importante estarmos saindo, rompendo fronteiras".

Na exposição, o artista apresenta trabalhos produzidos em papel e desenvolvidos a partir de pigmentos naturais. Sua pesquisa atual utiliza materiais como argila, barro, caulim e carvão para produzir as próprias tintas.

"Tenho desenho, pintura, gravura, escultura, mas nesse momento eu estou com os pigmentos terrosos, que são argilas, barros, o caulim que produz a tinta branca e a tinta preta é através do carvão".

A relação com a natureza é uma das principais características da fase atual do trabalho de Robson. Pássaros, sementes, árvores e outros elementos naturais aparecem como referências para a construção das obras. "Eu pego esses elementos e crio. É inevitável criar uma estética surreal".

Pinturas de Robson Martins elaboradas com pigmentos naturais
Pinturas de Robson Martins elaboradas com pigmentos naturais |  Foto: Divulgação

Aos 74 anos, Robson acumula décadas de dedicação às artes e à educação. Formado em Educação Artística e com pós-graduação em Arteterapia, ele também atuou durante 25 anos como professor da rede pública. 

Em São Gonçalo, criou a Galeria de Arte Heitor dos Prazeres, em 2006, dentro do Colégio Estadual Ismael Branco, no Mutuá, projeto que permanece em atividade até hoje.

Imagem ilustrativa da imagem De São Gonçalo, artista Robson Martins integra exposição 'Outras Brasilidades' na Espanha

O artista participa de exposições no Circuito Bhering, em Santo Cristo. A partir de uma parceria entre a Galeria Portão Vermelho, que o representa, e a Apo'strophe.arte, surgiu a chance de participar da mostra realizada na Espanha.

O gonçalense já havia integrado, no ano passado, uma exposição internacional organizada pela mesma parceria. Na ocasião, participou do projeto "100 Artistas Brasileiros em Cartaz".

Para facilitar o envio das obras ao exterior, o artista enviou as 12 pinturas em papel de tamanho A4, estratégia que reduziu os custos de transporte.

O artista vê sua participação como uma forma de divulgar a produção cultural brasileira e, especialmente, mostrar que artistas de diferentes regiões continuam produzindo e experimentando novas linguagens.

"É importante atravessarmos a fronteira e mostrar para o mundo. Ali estamos na Europa, na Galícia, mostrando o que os artistas brasileiros contemporâneos estão produzindo".

Com uma trajetória construída principalmente entre São Gonçalo e Niterói, Robson já expôs em espaços como o Museu de Arte Contemporânea de Niterói (MAC), o Museu do Ingá e o Centro Cultural dos Correios.

A mostra começou no dia 7 de agosto e segue aberta ao público até 11 de setembro
A mostra começou no dia 7 de agosto e segue aberta ao público até 11 de setembro |  Foto: Divulgação

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca

Tags:

Arte artista gonçalense Exposição Internacional

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