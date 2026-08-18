De São Gonçalo, artista Robson Martins integra exposição 'Outras Brasilidades' na Espanha

O artista plástico gonçalense Robson Martins está levando um pouco de São Gonçalo para a Europa. Ele é um dos 19 artistas brasileiros que participam da exposição coletiva "Outras Brasilidades", realizada na Galeria Apo’strophe.arte, em Vigo, na região da Galícia, na Espanha. A mostra começou no dia 7 de agosto e segue aberta ao público até 11 de setembro.

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A exposição reúne artistas de diferentes origens e gerações e busca apresentar ao público europeu diferentes formas de representar o brasil, sem ficar presa aos estereótipos tradicionais sobre o país. As obras também refletem a diversidade de técnicas e linguagens presentes na arte contemporânea brasileira.

Para Robson, que mantém seu ateliê no Porto Velho, em São Gonçalo, a participação representa a oportunidade de levar a produção artística brasileira para além das fronteiras.

"Eu sou oriundo de São Gonçalo. Em São Gonçalo eu tenho o meu ateliê e é lá que eu construo as minhas obras. Eu acho importante estarmos saindo, rompendo fronteiras".

Na exposição, o artista apresenta trabalhos produzidos em papel e desenvolvidos a partir de pigmentos naturais. Sua pesquisa atual utiliza materiais como argila, barro, caulim e carvão para produzir as próprias tintas.

"Tenho desenho, pintura, gravura, escultura, mas nesse momento eu estou com os pigmentos terrosos, que são argilas, barros, o caulim que produz a tinta branca e a tinta preta é através do carvão".

A relação com a natureza é uma das principais características da fase atual do trabalho de Robson. Pássaros, sementes, árvores e outros elementos naturais aparecem como referências para a construção das obras. "Eu pego esses elementos e crio. É inevitável criar uma estética surreal".

Pinturas de Robson Martins elaboradas com pigmentos naturais | Foto: Divulgação

Aos 74 anos, Robson acumula décadas de dedicação às artes e à educação. Formado em Educação Artística e com pós-graduação em Arteterapia, ele também atuou durante 25 anos como professor da rede pública.

Em São Gonçalo, criou a Galeria de Arte Heitor dos Prazeres, em 2006, dentro do Colégio Estadual Ismael Branco, no Mutuá, projeto que permanece em atividade até hoje.

O artista participa de exposições no Circuito Bhering, em Santo Cristo. A partir de uma parceria entre a Galeria Portão Vermelho, que o representa, e a Apo'strophe.arte, surgiu a chance de participar da mostra realizada na Espanha.

O gonçalense já havia integrado, no ano passado, uma exposição internacional organizada pela mesma parceria. Na ocasião, participou do projeto "100 Artistas Brasileiros em Cartaz".

Para facilitar o envio das obras ao exterior, o artista enviou as 12 pinturas em papel de tamanho A4, estratégia que reduziu os custos de transporte.

O artista vê sua participação como uma forma de divulgar a produção cultural brasileira e, especialmente, mostrar que artistas de diferentes regiões continuam produzindo e experimentando novas linguagens.

"É importante atravessarmos a fronteira e mostrar para o mundo. Ali estamos na Europa, na Galícia, mostrando o que os artistas brasileiros contemporâneos estão produzindo".

Com uma trajetória construída principalmente entre São Gonçalo e Niterói, Robson já expôs em espaços como o Museu de Arte Contemporânea de Niterói (MAC), o Museu do Ingá e o Centro Cultural dos Correios.

A mostra começou no dia 7 de agosto e segue aberta ao público até 11 de setembro | Foto: Divulgação

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca