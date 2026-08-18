Polícia Civil interdita ferro-velho clandestino e prende proprietário em Itaboraí

Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis de Niterói/São Gonçalo (DRFA-NSG) prenderam em flagrante o proprietário de um ferro-velho em Itaboraí que funcionava de forma clandestina, na manhã desta terça-feira (18). O estabelecimento foi interditado durante a ação.

De acordo com a Polícia Civil, a operação foi realizada após um trabalho de inteligência baseado em informações anônimas sobre um imóvel localizado na Rodovia Governador Mário Covas, no bairro Retiro São Joaquim. O local seria utilizado para receber, desmontar e revender peças de veículos de origem criminosa.

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Os agentes da DRFA-NSG realizaram diligências no endereço e solicitaram apoio do setor de desmanche do Detran-RJ. Durante a fiscalização, foram encontradas diversas peças e partes automotivas sem notas fiscais ou outra comprovação de origem. Segundo a corporação, também havia peças sem etiquetas de identificação.

De acordo com a Polícia Civil, também foi localizada uma carcaça de uma Volkswagen Amarok com a numeração do chassi raspada, etiquetas de identificação suprimidas e sem numeração nos vidros.

Os agentes da DRFA-NSG realizaram diligências no endereço e solicitaram apoio do setor de desmanche do Detran-RJ | Foto: Divulgação/Polícia Civil

O proprietário do estabelecimento acompanhou a diligência. Conforme a Polícia Civil, ele não apresentou documentação que justificasse a origem das peças encontradas no local.

Diante dos elementos encontrados durante a ação, a autoridade policial determinou a interdição do estabelecimento e a prisão em flagrante do proprietário.

O proprietário foi conduzido à DRFA-NSG, onde foi autuado por receptação qualificada, segundo a Polícia Civil.