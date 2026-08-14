Vasco apresenta Sosa e Colidio como novos reforços para sequência da temporada

O Vasco apresentou oficialmente os argentinos Santiago Sosa e Facundo Colidio nesta sexta-feira (14), no CT Moacyr Barbosa. Os dois reforços chegam para a sequência da temporada, e o atacante já vive a expectativa de estrear pelo Cruzmaltino no domingo (16), contra o Santos, pelo Campeonato Brasileiro.

Durante a apresentação, o diretor executivo de futebol, Admar Lopes, destacou a importância das contratações e afirmou que a chegada dos jogadores demonstra o posicionamento do Vasco no mercado.

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Sosa, de 27 anos, foi contratado junto ao Racing, da Argentina. De acordo com a ESPN, o Vasco acertou o pagamento de US$ 7,5 milhões, cerca de R$ 38 milhões, pela contratação do volante. O argentino assinou contrato de quatro anos com o clube.

O jogador explicou que o projeto apresentado pelo Vasco foi um dos fatores que pesaram na decisão de deixar o futebol argentino. Sosa atua como volante central, mas também pode exercer a função de líbero ou zagueiro.

Facundo Colidio, por sua vez, chega do River Plate para reforçar o setor ofensivo. O atacante, de 26 anos, assinou contrato até dezembro de 2029 e custará inicialmente US$ 4,5 milhões, aproximadamente R$ 22,9 milhões, por 50% dos direitos econômicos.

O Vasco poderá adquirir os outros 50% dos direitos do argentino por mais US$ 5 milhões, de forma gradual e mediante o cumprimento de metas estabelecidas no contrato. Com isso, o investimento total pode chegar a cerca de US$ 9,5 milhões, caso todas as condições sejam cumpridas.

A expectativa é de que Colidio e Sosa possam ser utilizados contra o Santos. O atacante, inclusive, afirmou estar ansioso para disputar a primeira partida pelo clube e destacou que pode atuar em diferentes posições do ataque.

A partida contra o Santos será disputada no domingo (16), às 16h, em São Januário, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.