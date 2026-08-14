Gabigol menciona Flamengo em entrevista após bater a marca de 100 gols pelo Santos

Após apresentar uma atuação morna e sem grandes destaques nos últimos quatro jogos do Santos, o atacante Gabigol voltou a marcar gols na partida contra o Macará, pela fase das oitavas de final da competição Sul-Americana, que aconteceu nesta quinta-feira (13). Ao ser entrevistado e questionado pelo seu desempenho no confronto, o artilheiro mencionou o Flamengo ao comentar sobre a sua a marca de 100 gols vestindo a camisa do "Peixe", como o clube é popularmente conhecido.

Leia também:

Botafogo toma de seis, é humilhado e precisa de milagre para se classificar na Sula

Vasco pressiona, mas fica no empate com o Olimpia na Sul-Americana



Durante a entrevista, o atacante afirma não sofrer com nenhuma "zica" e garante que sabe fazer gols mesmo em momentos de dificuldade. "Não, não tem 'zica' não. Eu tenho mais de 100 gols pelo Flamengo, agora 100 pelo Santos. Se tem uma coisa que eu sei fazer, é gol! Estava buscando, estava tentando, eu sei que vai sair, eu sempre fiz gols, e hoje não foi diferente", comentou o artilheiro.

O jogador, de 29 anos, participou do elenco do Flamengo durante seis temporadas, acumulando 306 partidas, 161 gols e 44 assistências pelo clube carioca. Além de ter sido a peça fundamental na conquista de dois títulos da Libertadores.

Já na atual temporada do Santos, Gabigol é o artilheiro, totalizando 33 jogos, 16 gols e sete assistências.