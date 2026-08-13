São Gonçalo perde para o Sampaio Corrêa e é eliminado da Copa Rio

Após empate sem gols no jogo da ida, Sampaio Corrêa bate São Gonçalo no segundo jogo e avança na competição - Foto: Reprodução/ Redes Sociais/ São Gonçalo EC

Após empate sem gols no jogo da ida, Sampaio Corrêa bate São Gonçalo no segundo jogo e avança na competição - Foto: Reprodução/ Redes Sociais/ São Gonçalo EC

O São Gonçalo deu adeus a Copa Rio de 2026, após perder por 1 a 0 para o Sampaio Corrêa, no jogo de volta das quartas de final.

A partida aconteceu na tarde desta quarta-feira (12), no estádio Lourival Gomes, na Região dos Lagos.

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O gol da partida foi marcado pelo volante Agu, de 26 anos. Como o jogo da ida terminou em um empate sem gols, a diferença mínima foi o suficiente para classificar o Galinho da Serra para a semifinal.

Na próxima fase, o Sampaio Corrêa vai jogar contra o Nova Iguaçu, que eliminou o Olaria nas quartas. O primeiro jogo será dia 26 de agosto. Já a volta está marcada para o dia 2 de setembro.