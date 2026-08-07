Colidio desembarca no Rio para assinar contrato com o Vasco

O atacante Facundo Colidio desembarcou na manhã dessa sexta-feira (07) no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, para ser o primeiro reforço do Vasco no segundo semestre.

Aos 26 anos, o argentino vestirá a camisa 9 do Cruzmaltino e fechará um contrato até o fim de 2029.

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Colidio estava no River Plate desde 2023 e gosta de atuar como centroavante, embora também jogue como ponta pela esquerda ou segundo atacante. Na atual temporada, ele marcou cinco gols e três assistências pelo time argentino.

Em sua chegada ao Rio, ele falou brevemente com a imprensa: “Tenho uma expectativa muito grande. Venho muito bem e de um clube grande. Quero voltar ao mais alto (nível). E vamos por isso.”

“Muito obrigado pelo apoio que chegou a mim nas redes sociais, porque vi. Sei muito bem ao clube que venho e espero dar muitas alegrias”, completou o reforço vascaíno.

A diretoria do clube carioca desembolsará cerca de 4,5 milhões de dólares (R$ 22,9 milhões) por 50% dos direitos econômicos. Posteriormente, poderá comprar os outros 50% do passe do atacante argentino por mais 5 milhões de dólares (R$ 25,5 milhõres), a partir de metas estabelecidas no contrato.

Ítalo-argentino, Colidio tem passagem pelas categorias de base da Inter de Milão. Profissionalmente, ele atuou por Sint-Truiden, da Bélgica, e Tigre, da Argentina, antes de chegar ao River.