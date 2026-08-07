Botafogo anuncia renovação contratual de Alex Telles

Alex Telles renovou seu contrato com o Botafogo. As conversas entre clube e atleta avançaram nos últimos dias e as partes chegaram a um acordo de renovação do vínculo por mais dois anos. O Alvinegro anunciou o acerto em suas redes sociais e se referiu ao lateral esquerdo como "ídolo" do clube.

Ao longo da manhã, o Botafogo usou as redes sociais para brincar sobre o anúncio. Foram três publicações realizadas, e todas com alusão ao número 13, usado por Alex Telles. O anúncio oficial, por sua vez, foi realizado às 13h13.

"O ÍDOLO FICA 🖤🤍 A nossa ligação já se eternizou, agora vamos escrever novos capítulos dessa história. TELLES RENOVOU: 13 letras!", publicou o clube no X.

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A permanência do lateral era um dos focos do clube visando o planejamento para a sequência do projeto esportivo. Além da importância dentro de campo, visto que é capitão e um dos pilares da equipe, Alex é uma das principais lideranças do elenco e tem um peso no dia a dia do grupo.

O atleta sempre mostrou o desejo de permanecer no alvinegro, mas resolveu esperar o segundo semestre para avançar na renovação de contrato, para poder ver o próximos passos do Botafogo com a GDA, futura nova investidora. A transição ainda não é oficial, mas a empresa de Gabriel de Alba já participa dos bastidores e decisões.

Telles já havia sido homenageado pelo Botafogo no início desse ano, quando teve sua imagem incluída no hall de acesso do gramado do Estádio Nilton Santos. O painel de ídolos tem uma parte dedicada ao número treze, usado por Alex, mas que também já passou por Loco Abreu e Zagallo.

O Botafogo volta a campo nesse sábado, em clássico contra o Fluminense, válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.