Vasco é o único carioca vivo na Copa do Brasil

Puma Rodríguez marcou o último gol na vitória por 3 a 1 sobre o Flu, sacramento a classificação do Gigante da Colina - Foto: Divulgação/ Matheus Lima / CRVG

Puma Rodríguez marcou o último gol na vitória por 3 a 1 sobre o Flu, sacramento a classificação do Gigante da Colina - Foto: Divulgação/ Matheus Lima / CRVG

A noite desta quarta-feira (6) definiu os últimos classificados para as quartas de final da Copa do Brasil. Internacional e Vitória garantiram as duas vagas restantes e se juntaram a Atlético-MG, Cruzeiro, Grêmio, Palmeiras, Santos e Vasco. Agora, apenas oito equipes seguem na disputa pelo título de uma competição que começou com 126 clubes.

O Vasco é o único representante do Rio de Janeiro ainda vivo no torneio. Nas oitavas de final, o Cruzmaltino eliminou o Fluminense após empatar sem gols no jogo de ida e vencer o confronto de volta por 3 a 1.

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Botafogo e Flamengo, por outro lado, deram adeus à competição ainda na quinta fase. O Alvinegro foi eliminado pela Chapecoense, enquanto o Rubro-Negro caiu diante do Vitória.

O sorteio que definirá os confrontos das quartas de final será realizado na próxima terça-feira (11), às 11h, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Além dos duelos, também serão definidos os mandos de campo e o chaveamento até a decisão.

A principal novidade para a próxima fase será a utilização do impedimento semiautomático. A tecnologia estreou no futebol brasileiro em 25 de julho, durante a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nas oitavas de final da Copa do Brasil, o sistema ainda não foi utilizado porque nem todos os estádios contavam com a estrutura necessária.

Além da disputa esportiva, a Copa do Brasil segue como uma das competições mais lucrativas do país. Cada clube classificado para as quartas de final recebeu R$ 4 milhões em premiação. O valor sobe para R$ 9 milhões aos semifinalistas, enquanto o vice-campeão receberá R$ 34 milhões e o campeão embolsará R$ 78 milhões.