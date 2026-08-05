CBF avisa aos clubes sobre parada durante período da Copa do Mundo Feminina de 2027

A CBF enviou ofícios aos clubes, na terça-feira (04), para anunciar a parada obrigatória durante o período da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será disputada no Brasil. A paralisação acontecerá entre os dias 24 de junho e 25 de julho.

A pausa acontece para o futebol feminino e para o masculino. A competição mundial receberá 32 seleções em 64 partidas. O Brasil terá oito cidades como sede: Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, Salvador, Brasília e Porto Alegre.

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Muitos dos estádios são usados por clubes da Série A do Brasileiro e ficarão fechados e à disposição da FIFA com semanas de antecedência. A CBF trabalha na montagem do calendário de 2027, mas ainda não divulgou os ajustes por conta da Copa do ano que vem.

Thiago Jannuzzi, diretor de operações da Copa de 2027, afirmou que o objetivo é superar o público de 2 milhões de pessoas nos estádios da última edição do Mundial, em 2023. Isso daria uma média de 33 mil pessoas por jogo. "Hoje nós já temos mais de 730 mil pessoas inscritas para adquirir ingresso. Metade brasileiro, metade de estrangeiros. Com muita procura do México, EUA, Argentina e Colômbia", citou Jannuzzi.