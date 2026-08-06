Vini Jr aceita proposta de renovação contratual com o Real Madrid

Vinicius Júnior aceitou a proposta de renovação do Real Madrid após uma longa negociação. O atacante brasileiro, de 26 anos, agora terá um vínculo com os espanhóis até 2032. O anuncio oficial deve ser feito pelo clube ainda nessa quinta-feira (6).

O contrato anterior do brasileiro com o Real ia até junho de 2027, e agora o novo vínculo estende a relação entre atleta e clube por mais cinco anos. Vinicius chegou a Madri em 2018 e agora se prepara para completar uma década defendendo o maior campeão europeu.

Clube e jogador já vinham conversando sobre uma renovação de contrato e um tempo, devido a aproximação do fim do vínculo, mas demoraram a resolver divergências sobre valores, principalmente referentes a bônus do atacante.

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Uma reunião na última quarta-feira (5) foi fundamental para encaminhar o desfecho positivo da negociação. Com isso, Vini receberá o montante de 20 milhões de euros (R$118,7 milhões) de salário anual. Esse valor é definido como teto salarial possível para qualquer jogador do Real Madrid, definido pelo presidente Florentino Pérez.