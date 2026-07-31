Vasco acerta contratação de Santiago Sosa, do Racing

O Vasco chegou a um acordo com o Racing pela contratação do volante Santiago Sosa. Nesta sexta-feira (31), as partes acertaram os detalhes finais para a negociação ser sacramentada. O contrato do jogador com o Cruzmaltino será válido até o fim de 2029.

A informação foi dada pela ESPN. O caso avançou nas últimas horas após Vasco e Racing resolverem a forma do pagamento da transferência. O clube carioca desembolsará entre US$ 7 milhões e US$ 8 milhões (cerca de R$ 39 milhões a R$ 45 milhões, na cotação atual) para contar com o jogador.

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A definição da forma do pagamento era o ponto principal para que o negócio ficasse emperrado. Com esse impasse sendo desfeito, a transferência foi sacramentada. Agora, Sosa aguarda os últimos trâmites para finalmente ser anunciado como reforço do Vasco. A vontade do atleta em se transferir para o clube carioca foi fator determinante.

Aos 27 anos, o argentino chega para reforçar o setor de meio-campo e amplia as opções do técnico para a reta final da temporada. Revelado pelo River Plate, Santiago Sosa também passou pelo Atlanta United, da MLS, antes de se destacar pelo Racing, onde retomou protagonismo e despertou o interesse do clube cruzmaltino.