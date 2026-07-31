Real Madrid dá prazo para Vini Jr. decidir renovação e pode negociar atacante, diz jornal

O futuro de Vinícius Júnior no Real Madrid segue indefinido. De acordo com o jornal espanhol Marca, o clube deu um prazo para o atacante responder à proposta de renovação e avisou que não fará uma nova oferta.

O contrato do brasileiro vai até junho de 2027. Caso não renove, ele poderá assinar um pré-contrato com outra equipe a partir de janeiro do próximo ano e deixar o clube de graça. Para evitar isso, a diretoria considera negociá-lo ainda nesta janela de transferências, segundo o jornal espanhol.

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Ainda de acordo com o Marca, o Real Madrid quer resolver a situação antes do início da temporada 2026/27 e mantém a proposta já apresentada, sem intenção de aumentar salários ou alterar as condições do contrato.

Apesar da indefinição, a prioridade de Vini Jr. é permanecer no clube. Segundo o jornal As, também da Espanha, o atacante busca garantias sobre seu papel no projeto comandado por José Mourinho e uma valorização salarial. Arsenal e Liverpool acompanham a situação.

Revelado pelo Flamengo, Vinicius chegou ao Real Madrid em 2018 e se tornou um dos principais nomes da equipe. O brasileiro foi decisivo nas conquistas da Liga dos Campeões de 2021/22 e 2023/24, marcando gols nas duas finais, além de conquistar o prêmio The Best da Fifa em 2024.