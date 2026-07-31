Flamengo anuncia novo terceiro uniforme; confira
Camisas já estão à venda nos sites do Flamengo e da Adidas
O Flamengo anunciou, na manhã desta sexta-feira (31), seu novo terceiro uniforme para a temporada de 2026.
A campanha intitulada “Segue o Mengo”, trás uma camisa predominantemente vermelha, com gola branca, detalhes pretos nas mangas e estampas do escudo do remo ao longo de toda a peça.
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Confira o comunicado do Flamengo sobre o novo uniforme:
"A campanha 'Segue o Mengo' celebra o protagonismo do clube ao mostrar como, ao longo de sua história, ajudou a moldar o futebol brasileiro e a cultura que o cerca. Ao unir performance e lifestyle, reforça o pioneirismo rubro-negro e sua capacidade de inspirar milhões de pessoas dentro e fora do esporte".
O terceiro uniforme está disponível nas versões jogador e torcedor, além de modelos infantis e em cropped.
A camisa está disponível para vendas nas lojas e no site oficial do clube e da Adidas, sendo comercializada a partir de R$ 449.99, no modelo adulto.