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Flamengo anuncia novo terceiro uniforme; confira

Camisas já estão à venda nos sites do Flamengo e da Adidas

relogio min de leitura | Redação 31 de julho de 2026 - 12:10
Terceiro uniforme Rubro-Negro foi anunciado na manhã desta sexta-feira (31)
Terceiro uniforme Rubro-Negro foi anunciado na manhã desta sexta-feira (31) -

O Flamengo anunciou, na manhã desta sexta-feira (31), seu novo terceiro uniforme para a temporada de 2026.

A campanha intitulada “Segue o Mengo”, trás uma camisa predominantemente vermelha, com gola branca, detalhes pretos nas mangas e estampas do escudo do remo ao longo de toda a peça.

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Confira o comunicado do Flamengo sobre o novo uniforme:

"A campanha 'Segue o Mengo' celebra o protagonismo do clube ao mostrar como, ao longo de sua história, ajudou a moldar o futebol brasileiro e a cultura que o cerca. Ao unir performance e lifestyle, reforça o pioneirismo rubro-negro e sua capacidade de inspirar milhões de pessoas dentro e fora do esporte".

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    Léo Ortiz, Samuel Lino e Bruno Henrique no ensaio de divulgação do novo uniforme
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    Novo terceiro uniforme do Mengão
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    Léo Ortiz com o novo terceiro uniforme do Flamengo
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    Léo Ortiz e Samuel Lino posando para o ensaio de divulgação
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O terceiro uniforme está disponível nas versões jogador e torcedor, além de modelos infantis e em cropped.

A camisa está disponível para vendas nas lojas e no site oficial do clube e da Adidas, sendo comercializada a partir de R$ 449.99, no modelo adulto.

Tags:

Adidas camisa Flamengo Terceiro uniforme

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