Cartão de Lucho Acosta contra o Bragantino gera alerta de manipulação e CBF abre investigação

Lucho foi advertido com cartão amarelo durante uma briga generalizada na partida - Foto: Lucas Merçon/Fluminense

Lucho foi advertido com cartão amarelo durante uma briga generalizada na partida - Foto: Lucas Merçon/Fluminense

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) abriu investigação sobre uma suposta manipulação de cartão amarelo do meio-campo Lucho Acosta, do Fluminense, na partida contra o Red Bull Bragantino, na última semana. O jogador nega qualquer participação no caso.

O alerta, inicialmente, partiu da casa de apostas 'Stake', que recebeu uma volume anormal de apostas no cartão do jogador. A empresa informou o ocorrido à Sportradar, contratada pela Fifa para monitorar o futebol no Brasil, que enviou o caso para CBF.

Ao ge, o Fluminense confirmou que foi notificado pela CBF e garantiu que vai colaborar com o órgãos competentes. Na mesma nota, o clube informou que o jogador nega qualquer participação em possíveis manipulações.

"O Fluminense FC recebeu notificação sigilosa da CBF sobre o fato e informa que está à disposição para colaborar com os órgãos competentes. O atleta negou participação em qualquer tipo de irregularidade".

O cartão de Lucho Acosta aconteceu nos acréscimos da partida entre Fluminense e Bragantino. Durante briga generalizada, o meia se desentendeu com dois adversários e acabou punido. No mesmo lance, dois jogadores foram expulsos: John Kennedy (Fluminense) e Fabinho (Bragantino).